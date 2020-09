1300 nieuwe coronabesmettingen • Aantal besmette studenten Groningen flink gestegen

Het openbaar vervoer in Nederland gaat op jacht naar meer reizigers. Alle vervoersbedrijven in ons land starten daarom vandaag met een campagne: 'Het OV is OK'. Op dit moment zit het ov op een bezetting van 50 tot 60 procent in vergelijking met de periode voor corona. Het doel van de campagne is om ervoor te zorgen dat dit eind van het jaar 80 procent is.

"Onze eerste doel is natuurlijk tegen de reizigers zeggen: 'Kom op, u kunt weer op een verantwoorde, goede manier met ons reizen. Maar hou je dan wel aan de spelregels die we met elkaar hebben afgesproken.' Dat mondkapje moet je echt op doen en reis zoveel mogelijk in de rustige tijden", zegt Pedro Peters van koepelorganisatie OV-NL in het NOS Radio 1 Journaal.

Verder moet de campagne duidelijk maken dat iedereen veilig kan reizen met de trein, bus, metro en tram. Peters zegt dat 90 procent van de reizigers zich netjes aan de afspraken houdt door bijvoorbeeld en mondkapje op te doen. Het wekt veel irritatie op als mensen dat niet doen, zegt hij.

"We zullen vaker in het ov aanwezig zijn om te controleren of je je aan de afspraken houdt. En als je dat niet doet, ga je toch iets eerder een boete krijgen dan tot nu toe."