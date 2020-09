1300 nieuwe coronabesmettingen • Aantal besmette studenten Groningen flink gestegen

Bij bijeenkomsten in Bordeaux zijn voortaan maximaal 1000 mensen toegestaan, in plaats van 5000. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie naar aanleiding van het toegenomen aantal coronabesmettingen in de Franse stad.

Inwoners wordt daarnaast gevraagd om bruiloften en verjaardagen uit te stellen en om in ieder geval het aantal mensen bij dit soort gelegenheden te beperken tot tien. Verder mogen verpleeghuisbewoners minder bezoek ontvangen en zijn in het hele departement schoolreisjes opgeschort.

Net als in Bordeaux is ook in Marseille het aantal coronagevallen in korte tijd snel gestegen. Daar is later vanmiddag ook een persconferentie over nieuwe maatregelen.