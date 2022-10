Lege migrantenboten spoelen aan op Nederlandse stranden

Op meerdere Nederlandse stranden zijn afgelopen week lege boten aangespoeld. Ze werden gebruikt door migranten die op zee al van boord werden gehaald door lokale kustwachten.

De eerste rubberboot spoelde maandag aan in Zeeland, en woensdag dreef er eentje rond bij windpark Borssele in dezelfde provincie. Later in de week werden er ook boten gevonden bij Egmond, Noordwijk en het Noord-Hollandse dorp Groote Keeten.

Migranten gebruikten de boten vermoedelijk om de oversteek van Frankrijk naar Engeland te maken. Als de lokale autoriteiten de boten onderscheppen, worden de opvarenden van boord gehaald en naar het vasteland gebracht.

Als er geen ruimte is om de boot mee te nemen, wordt die achtergelaten, zegt een woordvoerder van de Nederlandse Kustwacht tegen NH Nieuws. "Ze schrijven dan een code op de boot. Daardoor weten wij, als in Nederland zo'n boot wordt gevonden, meteen dat we niet meer hoeven te zoeken naar drenkelingen."