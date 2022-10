Arsenal klopt ook Liverpool en herovert koppositie in Egeland

Arsenal heeft dankzij een 3-2 zege op Liverpool de koppositie in de Premier League heroverd, terwijl Virgil van Dijk en de zijnen steeds verder wegzakken.

Arsenal benutte de speeltijd voor rust ten volste. Al na 58 seconden opende Gabriel Martinelli na een fraaie steekpass van aanvoerder Martin Odegaard de score en in de vijfde en laatste minuut van de extra tijd maakte Bukayo Saka uit een vlotte counter op aangeven van Martinelli de 2-1.

Penalty

Het verdedigend kwetsbaar ogende Liverpool had tussendoor via Darwin Núñez tegen gescoord. Na rust had Arsenal de overhand, maar al snel vond Diogo Jota de diepgaande Roberto Firmino, die diagonaal de 2-2 binnenschoof.

Saka bezorgde de thuisploeg, die in de voorgaande acht competitiewedstrijden alleen tegen het Manchester United van Erik ten Hag averij had opgelopen (3-1 nederlaag), alsnog de verdiende zege. Uit een makkelijk gegeven penalty - Thiago wilde opruimen, maar raakte de kuit van Gabriel Jesus - maakte de 21-jarige Engelsman de 3-2.