Oostenrijkse president Van der Bellen in één ronde overtuigend herkozen

Van der Bellen is verbonden aan de partij De Groenen, maar deed net als zes jaar geleden als onafhankelijke kandidaat mee aan de verkiezingen. Hij werd gesteund door de meeste gevestigde partijen, met uitzondering van de FPÖ. In totaal deden zeven kandidaten mee.

De Oostenrijkse president Alexander van der Bellen (78) lijkt in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen een absolute meerderheid te hebben gehaald. Dat betekent dat er geen tweede ronde nodig is.

Nederlandse achternaam

Van der Bellen heeft, zoals zijn achternaam al doet vermoeden, Nederlandse voorouders. Hij stamt af van een Nederlandse glazenier die in de achttiende eeuw naar Rusland emigreerde.

Via omzwervingen door Estland en Oost-Pruisen (nu Litouwen) kwamen nazaten uiteindelijk in Oostenrijk terecht. De achternaam was tussendoor veranderd in Von der Bellen en later weer hersteld in Van der Bellen.

Alexander van der Bellen werd in 1944 geboren in Wenen en groeide op in Tirol.