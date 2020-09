Wekdienst van 14/9: Loekasjenko en Poetin praten • duikers ruimen MSC-lading op

Goedemorgen! In de Russische stad Sotsji praat president Poetin met zijn Wit-Russische collega Loekasjenko, na weken van protesten in het buurland. En vrijwillige duikers gaan de Waddenzee in op zoek naar achtergebleven lading van de containers die begin vorig jaar overboord sloegen van een containerschip MSC Zoe.