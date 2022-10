Miljoenentekorten en gratis plantjes: Almere neemt afscheid van de Floriade

Het evenement had ruim twee miljoen bezoekers naar Almere moeten trekken, maar werd in plaats daarvan een financieel debacle voor de gemeente: de Floriade. Vandaag konden mensen voor het laatst een bezoek brengen aan de wereldtuinbouwtentoonstelling.

Het is haast ironisch: juist op de laatste dag trok de Floriade Expo vanwege het lekkere weer en de goedkopere kaartjes meer bezoekers dan normaal. Sowieso was het de hele week al drukker, constateerde Omroep Flevoland. Maar voor de gemeente Almere mocht het niet meer baten.

Afgelopen week nog kreeg de gemeenteraad weer een financiële tegenvaller te verstouwen. Het verwachte verlies werd op nog eens 6,6 miljoen euro extra geraamd, bleek woensdag uit raadsdocumenten. Ook stelde de gemeente de ingeschatte bezoekersaantallen voor de zoveelste keer naar beneden bij.

'Quitte met 2,8 miljoen'

"We spelen als organisatie quitte met 2,8 miljoen bezoekers. Maar we verwachten er twee miljoen." Met die woorden kondigde directeur Hans Bakker afgelopen april de opening aan in De Telegraaf. Op de achtergrond kampte de expositie toen al met problemen. Door de coronacrisis waren veel sponsoren afgehaakt, waardoor de gemeente Almere had moeten bijspringen. Desondanks werd de groene openluchtexpositie op 13 april feestelijk geopend door koning Willem-Alexander.

In de weken erna stroomden de klachten gestaag binnen. Afgelegen parkeerplaatsen, velden die nog niet volledig begroeid waren en te hoge entreeprijzen: bezoekers waren niet enthousiast.

Al snel werd het verwachte bezoekersaantal bijgesteld naar een minder rooskleurig plaatje. Geen 2 miljoen, maar 1,2 miljoen kaartjes zouden er volgens de prognose van juni verkocht kunnen worden. Daarmee veranderde ook het prijskaartje van de expositie, al ging de organisatie toen nog uit van 'slechts' 33,8 miljoen euro aan extra kosten.

De Floriade kreeg die maand ook een politiek staartje. Vanwege de financiële tegenvaller bood het voltallige college van Almere zijn ontslag aan. De stekker uit het evenement trekken was volgens de bestuurders desondanks geen optie. Zij vreesden voor onherroepelijke imagoschade, voor zowel de Floriade als Almere zelf.

Corona

Achter de schermen hadden de gemeente en Floriade BV, het bedrijf achter de tentoonstelling, ondertussen onderzoek laten doen naar de bezoekerscijfers. De conclusies: sinds corona bezoeken Nederlanders minder vaak daguitjes en ook vonden veel mensen een dagkaartje (35 euro aan de deur) te duur.

De achterblijvende bezoekersaantallen veroorzaakten ondertussen een sneeuwbaleffect. Niet alleen kwamen er minder inkomsten uit toegangskaartjes, ook de horeca- en parkeeropbrengsten bleven dientengevolge achter. In juli werd het verwachte bezoekersaantal weer verlaagd, ditmaal naar maximaal 680.000 mensen.

Kortingsacties en een reclamecampagne met commercials op radio en tv werden uit de kast getrokken om meer bezoekers te lokken. Online waren inmiddels positieve recensies te vinden van gasten die wel van hun bezoek hadden genoten. Ook internationaal was er waardering, voor de innovaties die op de Floriade in Almere te zien waren.

Toch konden de gemeente en Floriade BV het tij niet meer keren. Vier weken voor de sluiting kwamen de kosten uit op 85 miljoen euro, acht keer meer dan oorspronkelijk gedacht.

Gratis plantjes

Eind vorige maand liep het animo voor de expositie plots op. Aanleiding was een speciale actie: wie na de sluiting planten en struiken gratis wilde ophalen van het terrein, kon zich daarvoor inschrijven. Dat liep zo hard dat op 1 oktober de organisatie de inschrijvingen sloot.

En toen volgde afgelopen week nog die laatste klap: weer een nieuw kostenplaatje. Inmiddels gaat het totale verlies voor Almere richting de 100 miljoen euro. Van 85 miljoen is zeker dat de gemeente die nooit meer terugziet, becijferde Omroep Flevoland. Tegelijkertijd houden de bestuurders er sterk rekening mee dat Floriade BV ook na de sluiting opnieuw een verzoek om extra geld zal doen.

Aan de horizon van het binnenkort braakliggende terrein in Almere gloort wel hoop. In 2026 moet op het Floriadeterrein een nieuwe woonwijk verrezen zijn.