Man in vorm Gakpo leidt PSV naar zeldzame winst bij Heerenveen

De blessures op vrijwel hetzelfde moment zorgden voor lichte paniek aan de zijlijn bij Van Nistelrooij en zijn staf. Érick Gutiérrez en Anwar El Ghazi kwamen in de ploeg. Het was het sluitstuk van een moeizame eerste helft van PSV.

Dat betekende dat Yorbe Vertessen een kans kreeg in de spits. Na zijn twee goals in Zwitserland was de snelle Belg minder gelukkig in het Abe Lenstra Stadion. Hij viel evenals teamgenoot Ismael Saibari in de 42ste minuut uit met een spierblessure.

Een week na de 3-0 nederlaag tegen SC Cambuur vorige week en het verlies van de koppositie was PSV er veel aan gelegen om nu wel met de drie punten uit Friesland te vertrekken. Coach Ruud van Nistelrooij probeerde het met dezelfde elf namen als donderdag bij FC Zürich (1-5 winst) .

Cody Gakpo heeft PSV geholpen aan een 1-0 overwinning bij sc Heerenveen. Het was voor de Eindhovenaren de eerste eredivisiezege bij de Friezen sinds 18 december 2011. Daarna volgden negen wedstrijden zonder overwinning.

Ibrahim Sangaré had in de eerste helft voor het voornaamste doelgevaar van PSV gezorgd. Hij schoot op de lat. Het was al de twaalfde keer dat PSV dit seizoen het aluminium raakte, met afstand het meest van alle eredivisieploegen (FC Twente staat tweede met vijf).

Na rust was het niet het aluminium, maar vooral Heerenveen-doelman Andries Noppert die PSV van een goal afhield. "Noppert in Oranje, ohohohoho", klonk het van de tribunes na een prachtige redding op een vrije trap van El Ghazi.

Gakpo net als Haaland

Een kwartier voor tijd werd Noppert toch gepasseerd. Wie anders dan Cody Gakpo was de maker van de goal. De PSV-aanvoerder was daarmee betrokken bij 23 goals dit seizoen in alle competities (13 goals, 10 assists), evenveel als Erling Haaland bij Manchester City (20 goals, 3 assists).

Gakpo ging op links de een-twee aan met Joey Veerman, speelde zijn rechterbeen vrij en schoot de bal in de verre hoek. Noppert ging net te laat naar de grond en incasseerde zijn achtste tegengoal van het seizoen.

"We hebben de andere kant laten zien, van wat we wel kunnen", zei Gakpo na afloop, vergelijkend met het duel van vorig week met Cambuur. "Dan is het een heel andere rit naar huis."

Kijk hieronder naar de reacties van Cody Gakpo, Andries Noppert en Ruud van Nistelrooij.