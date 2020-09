Jumbo-Visma rijdt indrukwekkend, maar Tour mist nog 'tof gevecht'

Pogacar achter drie Jumbo-Visma-renners - Reuters

"Vraag in juli maar of het gelukt is", zei Merijn Zeeman eind vorig jaar toen Jumbo-Visma de plannen voor de Tour de France ontvouwde. Juli is september geworden, maar afgezien daarvan slaagt het plan van de Nederlandse ploeg in de Ronde van Frankrijk vooralsnog heel aardig. Weliswaar heeft Steven Kruijswijk de Tour aan zich voorbij moeten laten gaan, maar de gele trui zit op de tweede rustdag wel behoorlijk stevig om de schouders van Primoz Roglic. Zijn voorsprong op Tadej Pogacar mag met 40 seconden dan niet bijzonder groot zijn, maar gezien de dominantie van het Jumbo-Visma-collectief in vrijwel alle voorgaande etappes kan de kopman zich behoorlijk veilig voelen. 'Perfecte uitvoering' "Ik heb nog geen zwakke plek gezien", zegt oud-renner en analist Michael Boogerd, die net als co-commentator Stef Clement onder de indruk is van de manier van koersen van de formatie. "Het is een perfecte uitvoering van het vijfjarenplan (het plan waarmee Jumbo-Visma de talenten wil opleiden tot kopmannen, red.), dat is heel knap." Continu zijn de Jumbo-renners op kop van het peloton te vinden. Is het niet de ervaren rot Robert Gesink of het talent Sepp Kuss, dan wel alleskunner Wout van Aert die de concurrentie op de pijnbank legt. "Er zit geen zwakke schakel in het team, iedereen zat scheef in het wiel", zegt Boogerd. "Jumbo reed fantastisch goed, maar ze leveren wel vier seconden in", doelt Clement op het sprintje waarmee Pogacar de ritzege voor Roglic wegkaapte. "Zolang Pogacar beetje bij beetje secondes afsnoept, blijft het spannend."

De topvijf na de vijftiende etappe - NOS

"En de laatste klimtijdrit werd gewonnen door Pogacar, op het Sloveens kampioenschap. Die tijdrit was een stuk korter, maar het zal Roglic niet lekker zitten." 'Tour is een afvalrace' Hoe indrukwekkend het rijden van Jumbo-Visma ook is, een Tour vol heroïek is het volgens Clement nog niet. "Het is een afvalrace, we hebben nog geen echte koers gezien."

Quote We hebben bergop nog geen tof gevecht gezien. Stef Clement

Veel renners die tot de favorieten voor de eindzege werden gerekend vielen een voor een af. "Of je mankeert wat, of je valt, of je laat je in de luren leggen door waaiers. We hebben bergop nog geen tof gevecht gezien." Het wedstrijdbeeld van de voorbije dagen, met de knechten van Roglic op kop van het peloton, zal niet veranderen. "Pogacar en Roglic zijn tot elkaar veroordeeld. Jumbo rijdt hard op kop en wil zo veel mogelijk renners lossen, Pogacar kan niet meer dan volgen en proberen secondes te pakken." "Dat zag je zondagmiddag ook", vervolgt Clement. "Als Roglic sneller zou kunnen, was hij wel gedemarreerd. Maar harder dan het tempo van Tom Dumoulin kan hij ook niet. En Pogacar komt niet echt weg." Bekijk hier de samenvatting van de etappe van zondag:

Samenvatting etappe 15: Jumbo-Visma domineert, Pogacar wint het sprintje - NOS