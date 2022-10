Brandstoftekort in Frankrijk steeds nijpender

Het brandstoftekort als gevolg van de stakingen bij raffinaderijen in Frankrijk loopt steeds verder op. Inmiddels heeft bijna een derde van de tankstations voorraadproblemen. Daardoor ontstaan lange rijen op plekken waar nog wel lpg, diesel of benzine is.

Bij twee raffinaderijen en opslaglocaties van oliegigant TotalEnergies heeft een groot deel van het personeel het werk neergelegd. Vanwege de hoge winsten van het bedrijf eist de vakbond een salarisverhoging van 10 procent.

TotalEnergies heeft vandaag voorgesteld om vervroegde salarisonderhandelingen te houden. Voorwaarde is dat de stakingen per direct stoppen.

Bij Franse raffinaderijen van de Amerikaanse oliegigant ExxonMobil wordt sinds eind vorige maand ook actiegevoerd. Daar zijn de loononderhandelingen al een paar weken bezig, maar tot nu toe zonder resultaat.

Zorg luidt noodklok

Door de stakingen is de Franse brandstofproductie met zo'n 60 procent gedaald, bleek uit berekeningen van persbureau Reuters. In de rijen voor de pompen lopen de gemoederen soms hoog op. In een departement van Parijs moest de politie een aantal keer ingrijpen. Onder meer om ruzies te voorkomen zijn er tankbeperkingen ingevoerd.

Zorgvakbonden hebben de noodklok geluid omdat de vrees bestaat dat zorgmedewerkers niet meer naar het werk kunnen. Dat kan ten koste gaan van de zorg voor patiënten. Daarnaast wordt het ook voor andere Fransen steeds lastiger om op hun werk te komen.