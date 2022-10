Vermeersch wint WK gravel, Van der Poel derde in 'discipline die groot gaat worden'

Na Remco Evenepoel nóg een fietsende wereldkampioen voor België: Gianni Vermeersch heeft het WK gravel gewonnen. In de Noord-Italiaanse regio Veneto loste de Alpecin-renner vijf kilometer voor de finish zijn medevluchter Daniel Oss, die desondanks handkusjes gevend de finish in Cittadella passeerde. Mathieu van der Poel, die voor het eerst sinds het mislukte WK op de weg in Wollongong in actie kwam, eindigde op anderhalve minuut als derde. In een sprint om het brons versloeg hij de Belg Greg Van Avermaet. Toppers van de weg Aan de start van dit WK verschenen tal van toppers uit het wegwielrennen. Die grote namen domineerden de toptien. Naast Vermeersch, Oss, Van der Poel en Van Avermaet reden Magnus Cort Nielsen (zesde), Zdenek Stybar (achtste) en Davide Ballerini (negende) vooraan mee. De eerste renner die als gravelracer zijn sporen heeft verdiend, was de Deen Andreas Støkbrø op de tiende plaats.

Al die sterke wegrenners op de startlijst, dat was best even schrikken voor de gerenommeerde renners in het gravelen. De Amerikaanse top ontbrak in Italië. Geen Ian Boswell, Peter Stetina en Keegan Swenson, de nummer twee van Unbound, de gravelhoogmis in de rap groeiende fietsdiscipline. Alle ruimte dus voor de wegrenners met offroad-ervaring. Ook Daniel Oss, op de weg al jaren adjudant van Peter Sagan, is het gravelen niet vreemd. Samen met Vermeersch, een ervaren veldrijder, sloeg hij in het begin van de wedstrijd al een groot gat. Over gras, gravel en asfalt De 194 kilometers van Vincenza naar Cittadella voerden over vertrouwde ondergrond voor de wegrenners met een zwak voor onverharde wegen. Gras, grind, zand, gravel, asfalt en kasseien, alles kwam voorbij. De finale bestond uit twee ronden van 27 kilometer rond finishplaats Cittadella.

Bij de eerste passage van de finish begon de voorsprong van koplopers Oss en Vermeersch langzaam terug te lopen. Maar de groep hongerige achtervolgers met daarin onder anderen Van der Poel, Van Avermaet, Stybar, Sagan en Alessandro De Marchi, kwam door goede samenwerking van de koplopers niet snel genoeg dichterbij. Op vijf kilometer van de streep reed Vermeersch plotseling weg bij Oss, bij wie de tank helemaal leeg leek. Hoofdschuddend reed Vermeersch vervolgens naar de wereldtitel. Van der Poel voorziet grote toekomst Van der Poel, die anderhalve minuut later afrekende met Van Avermaet, kwam voor het eerst in actie sinds het WK in Australië, waar hij wegens het breed uitgemeten hotelincident vroegtijdig moest opgeven. Over de gebeurtenissen in Wollongong en de veroordeling van de Australische rechter wilde Van der Poel niet te veel kwijt voorafgaand aan het WK gravel, waar hij het chagrijn van Australië achter zich wilde laten. "Het is een kruising tussen veldrijden en wegwielrennen, dus dat staat mij wel aan", zei Van der Poel zondagochtend. "Het is uniek om het eerste WK gravel mee te maken. En ik denk dat het in de toekomst wel een grote discipline gaat worden."