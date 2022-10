Politie vindt 100 kilo vuurwerk in huis bij gezin met jonge kinderen

De politie heeft gisteren ruim honderd kilo vuurwerk in beslag genomen in een woning in het Brabantse Werkendam. In het huis woont een gezin met twee kleine kinderen.

Agenten deden een huiszoeking na een anonieme tip. Het vuurwerk lag opgeslagen in dozen in de woonkamer en slaapkamer. Ongeveer driekwart van het vuurwerk was van de zwaarste soort.

Volgens de politie leverde het vuurwerk een direct gevaar op voor de omgeving omdat het huis midden in een woonwijk staat. De bewoners, die 51 en 46 jaar zijn, kunnen een fors proces-verbaal tegemoet zien, aldus de politie.

Het vuurwerk is in beslag genomen en wordt vernietigd.