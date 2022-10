AZ neemt koppositie weer over van Ajax met vrij eenvoudige zege op Utrecht

AZ heeft de koppositie in de eredivisie weer van Ajax overgenomen. De ploeg van coach Pascal Jansen had weinig moeite met FC Utrecht, dat in Stadion Galgenwaard met 2-1 werd verslagen.

Door die zege heeft AZ nu 23 punten, één meer dan nummer twee Ajax. De Alkmaarders zijn als enige club dit seizoen nog ongeslagen en ze boekten alweer de zevende overwinning in de eerste negen duels.

Penalty Utrecht gaat niet door

De openingstreffer werd gemaakt door Myron van Brederode. De 19-jarige aanvaller van AZ schoot halverwege de eerste helft fraai raak van afstand (0-1). Hij profiteerde daarmee optimaal van matig uitverdedigen van Utrecht-rechtsback Sean Klaiber.

In eerste instantie leek de thuisploeg juist de score te kunnen openen. Utrecht kreeg na ruim tien minuten een penalty toegewezen toen een voorzet van Klaiber op de arm van AZ'er Milos Kerkez terechtkwam.