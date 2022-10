Feyenoord slaat Twentse aanval af dankzij goal en rode kaart vlak voor rust

Feyenoord heeft een aanval van FC Twente, dat na rust met tien man verder moest, op de vierde plaats op de ranglijst weten af te slaan. Makkelijk en erg overtuigend ging het aanvankelijk niet, maar daar maalden slechts weinigen in Rotterdam om na een 2-0 overwinning. Als later vanmiddag PSV verzaakt bij sc Heerenveen lonkt zelfs de derde plaats achter koploper AZ en Ajax. Slot speelt met vijf verdedigers Feyenoord-trainer Arne Slot, die na de interlandbreak nog niet had weten te winnen (1-1 bij NEC en 2-2 bij Midtjylland) met zijn ploeg, was kennelijk beducht voor de aanvallende intenties van de backs van FC Twente, want hij stuurde een elftal met vijf verdedigers het veld in. Voorin kreeg Santiago Gimenez in de spits de voorkeur boven Danilo, die in de competitie toch al goed is geweest voor zes doelpunten.

Feyenoord leek er geen gras over te willen laten groeien in de zonovergoten Kuip. Het had de gasten al een paar keer laten schrikken, toen David Hancko in de zesde minuut met een schot van dichtbij doelman Lars Unnerstall passeerde, maar Robin Pröpper op de lijn redding bracht. Even later wist Gernot Trauner aan de andere kant Ricky van Wolfswinkel net genoeg uit balans te brengen om geen strafschop tegen te krijgen en Justin Bijlow de kans te bieden de inzet van de Twentse aanvaller te pareren. Vanaf dat moment had FC Twente, dat niet verrassend een meer ingespeelde indruk maakte dan het sinds de zomer op veel posities vernieuwde Feyenoord, even de overhand. Keepers alert in beginfase Niettemin had Quinten Timber de thuisploeg in de twaalfde minuut op voorsprong moeten brengen toen hij alleen op Unnerstall af stormde. Zijn schuiver werd echter een prooi voor de lang wachtende en knap reagerende Duitser. Ook Vaclav Cerny slaagde er, onmiddellijk na een behandeling aan zijn been, niet in een counter te verzilveren. Bijlow voorkwam de 0-1.

Lars Unnerstall houdt Quinten Timber van de 1-0 - Pro Shots

Dat was het sein voor Slot om Lutsharel Geertruida naar het middenveld te dirigeren en op 4-3-3 over te schakelen, halverwege de levendige eerste helft, waarin het wachten was op een treffer. Die kwam er niet van het hoofd van Trauner, die een hoekschop net naast kopte, en ook het listige doortikkertje van Gimenez miste nipt het doel. Maar dankzij een prachtige vrije trap van Orkun Kökcü kwam het openingsdoelpunt er kort voor rust alsnog (1-0). Rood Cerny Daarmee was het leed nog niet geleden voor de Tukkers. Unnerstall wist een grotere achterstand nog te voorkomen door, net zoals hij eerder Timber van scoren had weten te houden, ook het duel met de doorgebroken Gimenez te winnen. Maar door een rode kaart voor Cerny, die over de bal heen zijn noppen in de enkel van Javairo Dilrosun had geplant, moest Twente na de pauze verder met een mannetje minder binnen de lijnen.

Vaclav Cerny (links) kijkt vol ongeloof naar de rode kaart die Dennis Higler hem toont - ANP