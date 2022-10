Feyenoord slaat dankzij goal en rode kaart vlak voor rust Twentse aanval af

Feyenoord heeft de aanval van FC Twente, dat na rust met tien man verder moest, op de vierde plaats op de ranglijst weten af te slaan. Makkelijk en erg overtuigend ging het aanvankelijk allemaal niet, maar daar maalden slechts weinigen in Rotterdam om na de 2-0 overwinning.

Als later vanmiddag PSV verzaakt bij sc Heerenveen lonkt zelfs de derde plaats achter koploper AZ en Ajax.

Feyenoord-trainer Arne Slot, die na de interlandbreak nog niet had weten te winnen (1-1 bij NEC en 2-2 bij Midtjylland) met zijn ploeg, was kennelijk beducht voor de aanvallende intenties van de backs van FC Twente, want hij stuurde een elftal met vijf verdedigers het veld in. Voorin kreeg kreeg Santiago Gimenez in de spits de voorkeur boven Danilo, die in de competitie toch al goed is geweest voor zes doelpunten.

Feyenoord leek er geen gras over te willen laten groeien in de zonovergoten Kuip. Het had de gasten al een paar keer laten schrikken, toen David Hancko in de zesde minuut met een schot van dichtbij doelman Lars Unnerstall passeerde, maar Robin Pröpper op de lijn redding bracht.