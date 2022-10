Vanavond op tv: Wat beweegt Noord-Korea? • Compenseren werkgevers de inflatie? • De macht van extreem-rechts in Idaho

Noord-Korea heeft opnieuw een test uitgevoerd met ballistische raketten. Volgens Japan en Zuid-Korea werden er gisteren twee projectielen gelanceerd in oostelijke richting. Zuid-Korea spreekt van een "serieuze provocatie". Waarom blijft het land dat dreigen met nucleaire aanvallen en is Noord-Korea een gevaar?

Duurdere boodschappen en hogere energierekeningen. De roep om compensatie door de overheid werd luider en luider. Na de energietoeslag voor de laagste inkomensgroepen kwamen het energieplafond en de energiekorting. Maar het is niet genoeg om alle pijn te verzachten. "Niet alles kan van de overheid komen", zei minister Sigrid Kaag van Financiën. En dus springen ook werkgevers bij. Ieder op hun eigen manier.

In Idaho neemt extreem-rechts het bijna over

In de Amerikaanse staat Idaho maken nationalistische extremisten hun comeback. Twintig jaar nadat de neonazistische Aryan Nation werd verbannen, is de dunbevolkte staat opnieuw een magneet voor ultraconservatief Amerika. Aangemoedigd door oud-president Donald Trump proberen ze daar politiek de macht over te nemen door op allerlei niveaus mensen verkiesbaar te stellen. Wie zich daartegen uitspreekt, komt onder vuur te liggen.