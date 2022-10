Verstappens eerste wereldtitel was de doorbraak, de tweede maakt hem groots

Zijn eerste WK-winst was al imponerend, maar met zijn tweede wereldtitel schaart Max Verstappen zich op zijn 25ste bij de grootste coureurs uit de Formule 1-historie. Het contrast tussen beide seizoenen is enorm. Vorig jaar duurde de zinderende tweestrijd met rivaal Lewis Hamilton tot de allerlaatste ronde, dit jaar zijn de resterende vier grand prixs louter nog van belang voor de statistieken. "Het rare is dat ik niet vind dat we het seizoen enorm hebben gedomineerd", analyseert Verstappen zijn eigen triomftocht. "De race in Hongarije was erg goed omdat we daar met de bandenstrategie alles goed deden en in Spa-Francorchamps waren we een klasse apart, maar de rest van het jaar was Ferrari vaak net zo snel of zelfs sneller. Alleen maakten ze meer fouten." Baden in luxe Ferrari kwam dit seizoen overtuigend uit de startblokken met twee zeges. Verstappen viel in de eerste drie races juist twee keer uit. Daarna keerde het tij en won Verstappen aan de lopende band. Met een straatlengte voorsprong baadde hij na de zomerstop in luxe. De coureur van Red Bull Racing kon bij wijze van spreken kiezen waar en wanneer hij zijn titel wilde prolongeren.

Max Verstappen en Charles Leclerc - ANP

Verstappen beschouwt zijn tweede wereldtitel vooral als een prestatie van het collectief. "Formule 1 is een teamsport. We waren dit jaar niet honderd procent perfect, maar het scheelde niet veel. Ferrari heeft de strijd vooral daar verloren. Ik geniet echt van het werken met deze crew. Wat mij betreft gaan we nog jaren zo door." Horner: 'Uitmuntend seizoen' Verstappens teambaas Christian Horner blijft zich verbazen over de groei van zijn coureur. "Ik dacht dat hij in 2021 al op de toppen van zijn kunnen presteerde, maar Max is nog een schepje beter geworden." "Dit is een uitmuntend seizoen: elf GP-zeges en hij won ook nog twee sprintraces. Hij presteert extreem constant. Zo'n coureur zie je zelden. Het is een ongekende reeks."

Christian Horner en Max Verstappen - ANP

"Verstappen grijpt echt elke kans", zegt Horner. "Natuurlijk heeft het team ook vlijmscherp geopereerd, maar Max verdient de credits. Hij presteert overal en bezwijkt nooit onder de enorme druk. Kijk naar zijn zege op Zandvoort. De oranjezee die bijna een overwinning eist. Het zegt alles dat hij dan zo kan presteren." Alonso: 'Onverslaanbare machine' In tegenstelling tot vorig seizoen is er in de F1-paddock geen enkele controverse over Verstappens titel. "Het is dikverdiend. Red Bull Racing is verreweg het beste team en Max de beste coureur. Hij is buitencategorie", stelt tweevoudig kampioen Fernando Alonso (Alpine). "Samen zijn ze een bijna onverslaanbare machine geworden. Hun progressie is indrukwekkend." "Eigenlijk hebben we amper een gevecht gezien", blikt Alonso terug op het seizoen. "Zelfs in weekends waarin hun auto niet superieur was, won Red Bull. Daarnaast heeft Ferrari veel uit handen gegeven. Het is een bijzondere titel voor Max."

2006: Alonso pakt in Brazilië zijn tweede wereldtitel - AFP

Alonso: "Hij is de eerste kampioen sinds de regels flink zijn veranderd, met totaal nieuwe auto's. Dat gaan mensen zich herinneren. Max is een coureur die zich heel snel kan aanpassen. Dat merk je ook bij wisselende weersomstandigheden. Hij staat er meteen. Dat is een gave. Je kunt dat niet leren. Alleen natuurtalenten hebben dat." Met zijn tweede wereldtitel heeft Verstappen Alonso geëvenaard. "Daarom hoort hij nu echt bij de allergrootsten", grapt de Spanjaard.

"Ik hoop wel dat de rest van zijn carrière beter verloopt dan bij mij", vervolgt Alonso. "Ik had op mijn 26ste ook twee wereldtitels, maar nu ben ik 41 en de teller staat nog steeds op twee. Maar het komt vast goed. Verstappen zit bij een topteam en zal alleen maar sterker en succesvoller worden." Vettel: 'Eerste bijzonderste' Viervoudig kampioen Sebastian Vettel (Aston Martin) greep in 2011 zijn tweede wereldtitel. Toeval of niet: dat gebeurde net als bij Verstappen op 9 oktober op Suzuka. "Het was een behoorlijk vroege ontknoping", weet de Duitser nog. "Daarna waren er nog vier races, maar die deden er eigenlijk niet meer toe." "Mijn tweede titel voelde heel anders dan de eerste", vertelt Vettel. "De eerste titel zal altijd de bijzonderste blijven, simpelweg omdat het de eerste is. Ik heb zo veel geleerd in dat seizoen. Daar kon ik het tweede jaar van profiteren en hielp enorm. Dat zal Max herkennen."

2011: Vettel viert de wereldtitel met onder anderen Christian Horner (l) - AFP

Vettel: "Hij was ijzersterk, het team had goed het huiswerk gedaan en was het hele seizoen scherp. Dat doet me denken aan 2011. Alles viel toen op zijn plek. Soms snapten we helemaal niet waarom we zo goed waren. Later dacht ik: we hadden er nog veel meer kunnen winnen." Hamilton: 'Minder spectaculair' Ook zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton kan zich nog goed voor de geest halen wat zijn tweede wereldtitel betekende. "Het gebeurde in 2014 en veranderde mijn leven behoorlijk. Ik stond al sinds 2008 droog. Dat maakte het extra bijzonder. Vooral omdat werkelijk iedereen me voor gek verklaarde dat ik van McLaren naar Mercedes was overgestapt." "De switch naar Mercedes was een avontuur. Een sprong in het diepe, maar ik waagde de gok omdat ik vertrouwen had in deze mensen. Dat maakte mijn tweede titel zo groots en speciaal. Ik twijfelde natuurlijk ook best of ik wel een goed besluit had genomen, zeker in fases dat het tegenzat. Maar we rekenden af met alle verhalen dat we niet goed genoeg waren."

2014: Hamilton pakt in Abu Dhabi zijn tweede wereldtitel - AFP