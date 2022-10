Remkes over Klaver (GL): uitspraak na stikstofrapport 'dom' en 'antiparlementair'

Bemiddelaar Remkes heeft stevige kritiek op GroenLinks-leider Klaver, die deze week zei dat het stikstofrapport snel door de Tweede Kamer behandeld moet worden, voordat "boeren echt zien wat erin staat". Klaver deed die uitspraak woensdag op een onbewaakt moment tegen een journalist van het Algemeen Dagblad.

Remkes, de schrijver van het rapport, werd voor de zomer door de Tweede Kamer en het kabinet gevraagd om na harde boerenprotesten, bedreigingen en blokkades van snelwegen het geschonden vertrouwen tussen de boerensector en de overheid te herstellen. Woensdag verscheen het rapport.

Antiparlementair

Remkes vindt dat Klaver suggereert om het rapport "er snel doorheen te jassen" en dat is dom en "in feite antiparlementair", zei hij in het televisieprogramma Buitenhof. Ook sprak hij van een belediging voor boeren. "Ook voor Tweede Kamerleden geldt: woorden doen ertoe. Spring er zorgvuldig mee om."

Remkes begrijpt de gevoelens van de boeren en de bewoners van het platteland, zo zei hij woensdag al met nadruk bij de presentatie van zijn rapport. De politiek, de media en de culturele elite van de Randstad hebben volgens hem weinig oog voor hun opvattingen.

En Klaver draagt met zijn woorden bij aan het gebrek aan vertrouwen, vindt Remkes. "Zo onderstreep je alle beelden die bij de desbetreffende groep en anderen in de samenleving leven. Je ziet het vertrouwen wegglijden."

Ingewikkelder

Behalve over Klaver was Remkes ook ontstemd over CDA-leider Hoekstra. Die gaf midden in het moeizame bemiddelingsproces een kranteninterview waarin hij zei dat de stikstofdoelen ook wel vijf jaar later dan afgesproken kunnen worden gehaald: niet in 2030 maar in 2035. "Hoekstra heeft het probleem ingewikkelder gemaakt", zei Remkes daarover.

Het stikstofprobleem is al maanden een van de belangrijkste problemen van het kabinet. De Nederlandse natuur wordt te erg beschadigd door de uitstof van stikstof en daarom stelde het kabinet voor om in 131 gebieden de stikstof met 70 procent terug te brengen. Het leidde tot veel onrust onder de boeren.

In Buitenhof zei Remkes verder dat hij hoopt dat het kabinet zijn aanbevelingen overneemt. Zo stelt hij voor om tussen de 500 en 600 grote stikstofuitstoters binnen een jaar uit te kopen. Het kabinet praat vrijdag over het rapport. "Het is nog maar afwachten of het kabinet andere accenten legt."