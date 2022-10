Ook vierde dag WK judo levert Nederlandse ploeg geen medaille op

Ook de vierde dag van de WK in Tasjkent heeft de Nederlandse judoka's geen medaille opgeleverd. Frank de Wit en Sanne Vermeer, die vorig jaar bij de WK in Boedapest beiden brons pakten, werden vroeg uitgeschakeld.

Ook Geke van den Berg slaagde er niet in om het finaleblok te bereiken.

De Wit moest het in de tweede ronde afleggen tegen Vedat Albayrak uit Turkije. Al in zijn eerste partij in de klasse tot 81 kilogram, tegen de Kazach Zjoebanazar, liep De Wit een wond in zijn gezicht op. Hij moest zich even laten behandelen, maar kwam toch een ronde verder.

Tegen Albayrak kwam De Wit achter te staan door een houdgreep, waaruit hij nog net wist te ontsnappen. In het vervolg viel De Wit volop aan en wachtte de Turk ondanks twee strafpunten rustig af. Met een overname besliste Albayrak vervolgens de partij.

Van den Berg mist kansen

Vermeer en Van den Berg hadden beiden een 'bye' in de eerste ronde van de klasse tot 63 kilogram. De Nederlandse vrouwen wonnen daarna hun eerste partij, maar moesten het in de derde ronde afleggen tegen respectievelijk de Française Manon Deketer en Barbara Timo uit Portugal.