Paard slaat op hol tijdens ringsteken Alkmaar, twee koetsen verwoest

Een paard is gisteren op hol geslagen tijdens het Oudhollands Ringsteken in Alkmaar. Twee koetsen raakten beschadigd. Een bestuurslid van de organisatie achter het evenement blikt bij NH Nieuws terug op het voorval. "Misschien was het een wesp, misschien voelde hij zich niet lekker", zegt hij over het onverwachte gedrag van het paard.

Het Oudhollands Ringsteken is een jaarlijkse activiteit tijdens Alkmaar Ontzet, waarbij deelnemers in dresseerkarren met paard proberen punten te verzamelen door een lans door ringen te steken die aan palen hangen.

Tweespan bleef haken

Rond 14.00 uur ging het mis. Een tweespan bleef achter een boom haken en het paard rukte zich los. "Het paard is toen ingerend op een andere koets, maar wonder boven wonder was er geen sprake van menselijk of dierlijk leed", zegt Schoonhoven tegen de omroep.

In de koets met het losgeslagen paard zat een vrouw. Omdat niet direct duidelijk was hoe de betrokkenen eraan toe waren, belde de organisatie het Rode Kruis. De betrokken deelnemers en paarden zijn vervolgens naar het startpunt gebracht, waar ze door (dieren)artsen zijn nagekeken. De vrouw had last van haar been, maar hield volgens Schoonhoven alleen een blauwe plek over aan het ongeluk.

De twee koetsen die betrokken waren bij het ongeluk raakten zwaar beschadigd. Na het ongeluk is de rest van het van het programma geschrapt.