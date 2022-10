Verstappens teambaas straalt van oor tot oor: 'Max in de vorm van zijn leven'

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner vindt dat Max Verstappen het kampioenschap in de Formule 1 heeft gedomineerd. "Max was dit jaar van een ander niveau, ongelooflijk", zei de Brit na de wereldtitel voor Verstappen. "Na een aantal moeilijke races aan het begin van het seizoen, is het team ijzersterk teruggekomen. Max was zo zelfverzekerd en overtuigend. Hij is in de vorm van zijn leven", aldus Horner, die Verstappen tot nu toe twaalf van de achttien races zag winnen. Verstappen rondde volgens Horner het karwei ook af als een kampioen, door met een straatlengte voorsprong de Grand Prix van Japan te winnen. "Dat Leclerc op 25 seconden wordt gezet, is een fantastische prestatie." Volgens Horner gaat het moment waarop uitgebreid gefeest wordt pas in een later stadium plaatsvinden, aangezien Red Bull naast de rijderstitel ook de constructeurstitel wil binnenhalen. "We brengen het hele team samen aan het eind van het jaar, maar er zullen vanavond wel wat drankjes genomen worden", beloofde hij.

Quote Max is veel stabieler geworden. Een paar jaar geleden nam hij soms nog te veel risico. Daniel Ricciardo, voormalig teamgenoot

Red Bull-topman Helmut Marko zei eveneens dat het feestgedruis voor een later moment wordt bewaard. "We hadden dit allemaal niet verwacht. Maar maak je geen zorgen, we gaan dit kampioenschap echt nog vieren. We hebben nog vier grand prixs te gaan, die willen we ook winnen. We gaan naar Texas en Mexico, dat zijn ook goede locaties om een feest te vieren", aldus Marko.

Daniel Ricciardo toont zijn bewondering voor oud-teamgenoot Verstappen. "Ik ben niet verrast dat Max zijn titel prolongeert", aldus de Australiër. De twee reden samen bij Red Bull. "Je kunt talent herkennen. Ik wist toen we teamgenoten waren al dat hij in een goede auto kampioen kon worden." "Of hij drie of vijf wereldtitels haalt? Of nog meer? Dat is nu nog niet te zeggen omdat het erg afhangt van je auto en je team." Ricciardo vindt dat Verstappen in de loop der tijd is gegroeid. "Ik denk dat hij veel constanter, rustiger en stabieler is. Een paar jaar geleden nam hij soms nog te veel risico en reed hij wel eens in de muur op momenten dat dat echt niet nodig was."