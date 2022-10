Trainer Jansen houdt koploper AZ nederig: 'Status koploper zegt niets'

"Dat is één van de kwaliteiten van deze club. Iedereen doet gewoon zijn ding. Het feit dat we presteren hoe we presteren, is een gevolg van die manier van werken."

Jansen is niet het type oefenmeester dat vooraan loopt in de Alkmaarse polonaise, gevolgd door bestuursleden, spelers en supporters. Niet verwonderlijk, want er klinkt immers nog altijd geen hoempamuziek door de luidsprekers. De status van koploper doet de gelederen bij AZ niet veranderen, ziet Jansen tot zijn grote tevredenheid.

Met bal en beide voeten letterlijk en figuurlijk dicht bij de grond blijven. Dat draagt er mede toe bij dat AZ de verrassende koploper is en daarmee vooralsnog de surprise van de prille jaargang 2022/2023. Reden voor grootspraak is dat voor Jansen overigens allerminst. Hij kiest zijn woorden zorgvuldig en kalm, conform zijn karakter.

Het is de speelstijl, zegt Jansen, die hij al jaren koestert en ook bij AZ probeert te standaardiseren. "We willen het positiespel domineren met de bal over de grond. Dan moet je de passing zuiver houden. En onder de knie."

Niet dat de koppositie in de eredivisie in Alkmaar ter kennisgeving wordt aangenomen. "We genieten ervan." Om daar in één adem aan toe te voegen: "Zolang als het duurt."

We. Het is het woord dat om de paar zinnen valt wanneer Jansen aan het woord is. Een stijlvorm die vooral niet moet worden geïnterpreteerd als 'pluralis majestatis', het koninklijk meervoud.

En als de nieuwe status iets verandert, dan is het hooguit dat Jansen nog waakzamer is dan gebruikelijk. "Luiheid ligt nu eenmaal op de loer op momenten dat het goed gaat."

Dat geldt ook voor hem. Jansen, zo zegt hij, is nu eenmaal iemand die leeft in het hier en nu. "We concentreren ons erop hoe we dit voor elkaar hebben gekregen. Hoe we zo constant en consistent mogelijk kunnen blijven spelen. Dat is het enige waar we invloed op kunnen uitoefenen."

Niet dat er iets is aan te merken op de instelling waarmee zijn spelers het veld op stappen. "Het gaat met name over de discipline tijdens de trainingen en de wedstrijdvoorbereiding. Met welke instelling je aan een wedstrijd begint."

Slordigheden die in het doorgaans zo verzorgde spel sluipen, zoals donderdag tegen Apollon, waar het schortte aan het zetten van druk. "Ik zag in de wedstrijd een aantal dingen gebeuren waar we niet op anticipeerden. Terwijl het nou juist onze kwaliteit is om in het veld zaken te herkennen en daarnaar te handelen. Hoe zorgvuldiger we pressing spelen, hoe beter we aanvallen."

Karlsson terug

Juist in die voorste linie lacht de toekomst hem voorzichtig toe. Dat hij weer kan beschikken over Jesper Karlsson, zij het in deeltijd, is een aangename meevaller. "Een speler met een sterretje achter zijn naam", noemt hij de 24-jarige linksbuiten.

Een half uur, hooguit drie kwartier. Verder reikt zijn inzetbaarheid vooralsnog niet. Jansen zal het ermee moeten doen.

Hoe uitzonderlijk het is dat de zevenvoudig Zweeds international meteen zijn stempel drukt op het spel van de Alkmaarders? "Op basis van zijn kwaliteiten en zijn verleden zou ik bijna zeggen dat het niet bijzonder is", meent Jansen. "Maar dat is het natuurlijk wel."