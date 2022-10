Duikers inspecteren Krimbrug, nog veel onduidelijk over explosie en schade

Een dag na de zeer zware explosie op de brug tussen de Krim en Rusland zijn nog veel vragen onbeantwoord. Rusland noch Oekraïne zegt wie achter de ogenschijnlijke sabotageactie zit. Russische duikers onderzoeken vandaag de schade aan de strategisch en symbolisch belangrijke Krimbrug. Een deel van de twee rijbanen is ingestort als gevolg van de ontploffing. Er wordt gesproken over drie doden. Volgens het Kremlin werd de explosie veroorzaakt door een bom in een vrachtwagen. Zo'n tien uur na de knal is het verkeer over de andere rijbaan deels hervat, stelt Rusland. Per decreet van president Poetin is de beveiliging van de brug opgeschroefd. De autoriteiten verwachten dat er vanavond meer duidelijkheid is over de toestand van de brug. Zware klap De schade aan het 19 kilometer lange bouwwerk is een nieuwe klap voor Rusland. Het leger lijdt zware verliezen en Oekraïne meldt steeds meer terreinwinst. De explosie op het prestigeproject, een paar uur na Poetins zeventigste verjaardag, laat zien dat hij de veiligheid van de brug en het verkeer tussen Rusland en de Krim niet kan garanderen. De Krimbrug is ook cruciaal voor het vervoer van oorlogsmaterieel. Zeker nu het Oekraïense leger oprukt in het zuiden is deze bevoorradingslijn voor de Russische strijdkrachten onmisbaar. Volgens de Britse inlichtingendiensten is deze capaciteit op zijn minst fors aangetast. De Russische minister van Transport beweert dat het treinverkeer over de spoorburg vanavond weer zal rijden. Bij het exploderen van de vrachtwagen vloog gisteren ook een passerende goederentrein met brandstof in brand:

Op sociale media circuleren verschillende video's van de explosie en de ravage van de Krimbrug. De brug is op de beelden deels ingestort. De beelden zijn niet onafhankelijk geverifieerd. - NOS

Volgens de Russische gouverneur van de Krim, Sergej Aksjonov, zal zijn regio de klap te boven komen. "De situatie is beheersbaar. Het is onprettig, maar niet fataal", zegt de bestuurder. "Natuurlijk lopen de emoties op en is er het gezonde verlangen om wraak te nemen." Maar op wie er wraak zou moeten worden genomen, is nog onduidelijk. De eigenaar van de ontplofte truck is volgens de autoriteiten een inwoner van de aan de brug grenzende Russische regio Krasnodar. Zijn woning wordt doorzocht, maar er is verder geen informatie vrijgegeven over de man. Oekraïne heeft de aanval niet opgeëist. De explosie is er groot nieuws, en wordt net als het zinken van het Russische vlaggenschip Moskva uitgebracht als postzegel. Inwoners van Kiev poseren glimlachend voor een uitvergrote versie van de Krimbrugpostzegel:

