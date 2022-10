Zware tegenstand Oranje: Frankrijk wacht op weg naar EK voetbal 2024

In de Nations League stelden 'Les Bleus' dit jaar echter teleur. Frankrijk wist degradatie uit de A-divisie maar net te voorkomen en eindigde in de groep als derde achter Kroatië en Denemarken.

Met Frankrijk werd Nederland gekoppeld aan één van de sterkste landen uit pot 2 - en daarmee één van de sterkste landen die het kon loten. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps, die beschikt over wereldsterren als Kylian Mbappé en Karim Benzema, veroverde vier jaar geleden in Rusland de wereldtitel.

De poule van Oranje, dat tijdens de kwalificatiereeks onder leiding staat van herintredend bondscoach Ronald Koeman, bestaat verder uit Ierland, Griekenland en Gibraltar. De nummers één en twee van elke groep plaatsen zich voor het EK, dat in de zomer van 2024 wordt georganiseerd in Duitsland.

Al voor de loting had de UEFA bepaald dat Nederland, net als de andere finalisten van de Nations League, in een groep met vier tegenstanders zou komen. Tijdens de finaleronde van de Nations League, volgend jaar zomer, spelen de finalisten geen EK-kwalificatieduels.

Omdat Oranje in pot 1 zat, ontliep het naast de overige Nations League-finalisten (Kroatië, Spanje en Italië) ook onder meer toplanden Portugal en België.

Weerzien met Ieren

Ierland was eerder de tegenstander in de voor Nederland desastreus verlopen kwalificatiereeks voor het WK 2002. Mede door een nederlaag in Dublin greep Oranje naast een plek op het WK.

Voor de Ieren is de komende kwalificatiereeks ook een weerzien met Frankrijk, dat in aanloop naar het WK 2010 op controversiële wijze te sterk was in de play-offs. Het beslissende doelpunt in die ontmoeting kwam mede tot stand door een handsbal van Thierry Henry, die door de arbitrage over het hoofd werd gezien.