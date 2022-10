Bekvechtende Verhoeven en Overeem hopen dat Hari toch blijft kickboksen

Nadat hij ook zijn zevende partij bij Glory niet had gewonnen, greep Badr Hari de microfoon. "Ik ben serieus aan het nadenken om een einde aan mijn carrière te breien. Dank jullie wel, allemaal. Ik weet niet of jullie me nog in de ring terug zullen zien", zei de 37-jarige kickbokser tegen zijn fans. En hoewel Hari de laatste tijd bleef benadrukken dat hij nog jarenlang door wilde gaan, kwam het min of meer aangekondigde afscheid na zijn verliespartij tegen Alistair Overeem in de Gelredome voor niemand als een échte verrassing. Na zeven jaar zonder overwinning was allang duidelijk dat de Amsterdamse Marokkaan zijn beste tijd achter zich heeft liggen. "Ik kan begrijpen dat hij overweegt te stoppen", zei wereldkampioen zwaargewicht Rico Verhoeven, die in het recente verleden tweemaal tegenover Hari in de ring stond. "Na een reeks verliespartijen denk je: waar doe ik het eigenlijk voor? Je hele levensstijl, je familie, je voeding; alles staat in het teken van de sport. Als je dan keer op keer verliest, dan wordt het frustrerend."

Hoewel Hari de laatste jaren niet succesvol was, is hij qua populariteit nog altijd de grootste kickbokser binnen Glory. Ook zaterdagavond was het grootste deel van het publiek op de hand van de 'bad boy' van het kickboksen. Steeds hetzelfde liedje Die grote achterban laat zich deels verklaren door het imago van Hari. Misdragingen binnen en buiten de ring - in 2017 werd hij wegens mishandeling veroordeeld tot een maandenlange celstraf - in combinatie met zijn soms arrogante houding maken van hem een bekendheid. Maar daarnaast is Hari ook een natuurtalent als vechtsporter. Hij werd al op zeventienjarige leeftijd prof en was begin deze eeuw als jonge twintiger een grootheid in de Japanse K-1. Hij boekte liefst 106 zeges, waarvan 92 op knock-out. Een ongekend hoog aantal. Tegenstanders roemen hem om zijn uitstekende techniek en fans waren dol op zijn aanvallende en agressieve stijl. Bekijk hieronder interviews met Overeem en Verhoeven. Begin volgend jaar nemen beide kickboksers het waarschijnlijk tegen elkaar op.

Ook in zijn moeizame laatste jaren liet Hari nog vaak zien aanvallend van hoog niveau te zijn. Hij bracht wereldkampioen Verhoeven tweemaal aan het wankelen, voordat hij geblesseerd moest opgeven. Maar incasseren ging Hari minder goed af. Elke partij bij Glory verliep eigenlijk volgens eenzelfde patroon. Hari domineerde in de beginfase, met zijn agressieve stijl. Maar halverwege de tweede ronde kon elke tegenstander het initiatief overnemen en de partij winnen. En exact zo ging het zaterdag opnieuw, tegen Overeem. Hari won de eerste twee rondes, al incasseerde hij aan het einde van de tweede ronde al een flinke uppercut. In het vervolg liep Hari aangeslagen door de ring en kon Overeem de partij naar zich toetrekken. Zeven jaar drama "Hij gaat door een moeilijke periode", zei Overeem na afloop. "Ik heb zelf ook weleens een paar verliespartijen achter elkaar gehad, maar bij hem is het nu al zeven jaar drama. Ik kan goed begrijpen dat hij in een lastig parket zit."

Hari is door Overeem naar de grond geslagen - ANP

Toch zou Overeem het zonde vinden als Hari daadwerkelijk besluit om te stoppen. "Hij heeft een hoog vecht-IQ. Zijn techniek is uitstekend. Hij kan alleen niet tegen rake klappen. Ik wil binnenkort 'effe' met hem gaan zitten, een koffietje doen. Dan kunnen we het er over hebben." "Want Badr heeft eigenlijk nog steeds het hele pakket om succesvol te kunnen zijn. Het gaat alleen om de finetuning, even wat knopjes aandraaien." 'Hij is een legende' Ook Verhoeven hoopt dat Hari op zijn woorden terugkomt. "Laten we afwachten, dan kan het even inzinken bij Badr. Wie weet hoe hij er over een paar dagen over denkt." "En als hij echt besluit te stoppen, dan neem ik mijn hoed voor hem af. We hebben samen voetbalstadions uitverkocht, dat kan bijna niemand ons nazeggen. Hij is een legende en heeft een geweldige carrière gehad."

Voorproefje voor komend jaar? Verhoeven en Overeem zoeken elkaar op - ANP