Thiem win eerste grandslamtitel na thriller tegen Zverev

Thiem verloor in 2018 en 2019 de finale van Roland Garros van Rafael Nadal en boog dit jaar in de eindstrijd van de Australian Open voor Novak Djokovic.

Dominic Thiem heeft voor het eerst in zijn loopbaan een grandslamtoernooi gewonnen. De 27-jarige Oostenrijker won in de eindstrijd van de US Open na een knappe comeback met 2-6, 4-6 ,6-4, 6-3, 7-6 (6) van Alexander Zverev.

Zverev speelde daarentegen ijzersterk. Hij zocht veelal het net op en zette zijn opponent met mokerslagen onder druk. Hij had bovendien aanvankelijk totaal geen last van zenuwen. Dat werd anders toen hij op 5-1 in de tweede set drie setpunten liet liggen en op 5-2 nog een setpunt miste.

De 23-jarige Duitser oogde ineens gespannen, ging meer fouten maken, maar pakte alsnog de set. Thiem ging gaandeweg de tweede set al beter spelen, maar slaagde er toch niet in om Zverev zijn wil op te leggen. Na serviceverlies vroeg in de derde set leek de wedstrijd beslist.

Toch nog spannend

Thiem brak echter direct terug, waarna het toch nog spannend werd in het vrijwel lege Arthur Ashe Stadium. De spelers gaven elkaar weinig meer toe en er ontstonden langere rally's.

De Oostenrijker ging bovendien een stuk beter serveren. Hij pakte de derde set met een break op 5-4 en had in set vier genoeg aan een break op 4-3.

De vijfde set was er een om de vingers bij af te likken: spannende games, prachtige rally's en volop strijd en emotie. Op 5-3 mocht Zverev serveren voor de titel, maar dat mislukte, waarna Thiem er op 6-5 niet in slaagde de partij uit te serveren.

In de tiebreak sloeg Zverev twee van zijn vijftien dubbele fouten en na iets meer dan vier uur benutte Thiem zijn derde matchpoint. De Oostenrijker werd zo de eerste speler in 71 jaar die de finale van de US Open wint na een 2-0 achterstand in sets.