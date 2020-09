Dan toch eerste grandslamtitel voor Thiem na thriller tegen Zverev

Thiem wint US Open-finale na thriller tegen Zverev - NOS

Dominic Thiem heeft voor het eerst in zijn loopbaan een grandslamtoernooi gewonnen. De 27-jarige Oostenrijker won in de eindstrijd van de US Open na een knappe comeback met 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6 (6) van Alexander Zverev. Thiem verloor in 2018 en 2019 de finale van Roland Garros van Rafael Nadal en boog dit jaar in de eindstrijd van de Australian Open voor Novak Djokovic. Niet zoals Lendl en Murray Thiem leek na Ivan Lendl en Andy Murray de derde speler te worden die zijn eerste vier grandslamfinales verloor, maar hij toonde karakter tegen Zverev. De Duitser leidde in zijn eerste grandslamfinale met twee sets en een break, maar toen stokte de machine.

Alexander ZVerev - Pro Shots

Thiem, die zeven van de negen eerdere duels met Zverev gewonnen had, bakte er anderhalve set lang niets van. Vooral zijn service liet het afweten. Zenuwen Zverev steken de kop op Zverev speelde daarentegen ijzersterk. Hij zocht veelal het net op en zette zijn opponent met mokerslagen onder druk. Hij had bovendien aanvankelijk totaal geen last van zenuwen. Dat werd anders toen hij op 5-1 in de tweede set drie setpunten liet liggen en op 5-2 nog een setpunt miste. De 23-jarige Duitser oogde ineens gespannen, ging meer fouten maken, maar pakte alsnog de set. Thiem ging gaandeweg de tweede set al beter spelen, maar slaagde er toch niet in om Zverev zijn wil op te leggen. Na serviceverlies vroeg in de derde set leek de wedstrijd beslist.