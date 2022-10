Dat titel al binnen is, verrast ook Verstappen: 'Ben ik kampioen of niet?'

"Ben ik kampioen of niet?" Max Verstappen wist het zelf ook even niet meer. Niemand wist het, direct na afloop van de Grand Prix van Japan. Pas toen de reglementen er nog eens - en nog eens - op na waren gekeken en de punten bij elkaar opgeteld, was het voor iedereen duidelijk: Verstappens tweede wereldtitel is binnen. "We wisten niet hoeveel punten we zouden krijgen. Volledige punten of niet", zei Verstappen bij Viaplay over de verwarring die na de finish van de door regen onderbroken race was ontstaan. "Omdat we de race toch gewoon hebben afgemaakt, is er een regel dat er volle punten zijn." Echte feest komt nog En zo kon voor Verstappen en Red Bull Racing de champagne worden ontkurkt. Hoewel, het daadwerkelijke titelfeest zal nog even op zich laten wachten. "Ik heb gewoon gepland om naar huis te gaan", lachte Verstappen. "Maar ik heb nog vier raceweekends om het te vieren, dus dat komt wel goed." Verstappen voegde zich in Japan bij het gezelschap Formule 1-coureurs met meerdere kampioenschappen.

Van de achttien grand prixs die dit seizoen tot dusver verreden zijn, heeft Verstappen er twaalf gewonnen. Met nog vier races te gaan is de marge op naaste concurrent Charles Leclerc (Ferrari) dus al groot genoeg. "Dit zijn dingen die je van kleins af aan niet kunt geloven", aldus Verstappen. "Na zo'n seizoen, ongelooflijk. Ik ben uiteindelijk blij dat we het hier hebben kunnen doen." 'Mooier dan mijn eerste' Vorig jaar werd de strijd om de wereldtitel pas in de allerlaatste ronde beslist. Verstappen: "Daarom denk ik dat dit seizoen anders was. Mijn eerste wereldtitel was heel emotioneel. Maar deze tweede is mooier, omdat we zoveel geweldige races hebben gereden." "We hebben heel veel mooie overwinningen geboekt en zijn heel constant geweest. Dat we op kop staan bij de constructeurs is ook mooi, die willen we ook binnenhalen."

Verstappen ontvangt felicitaties na afloop van de race in Japan - Reuters