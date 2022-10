Alena wilde medicijnen naar bezet gebied brengen, maar belandde in raketregen

"Overal waar ik keek zag ik bloed, dode mensen en uiteengescheurde lichamen. Niemand zou mogen zien wat ik daar heb moeten zien." Aan het woord is Alena Krilova uit Melitopol. Zij was vorige week onderdeel van een burgerkonvooi dat van vrij Oekraïne onderweg was naar haar stad in door Rusland bezet gebied. Een raketaanval maakte een einde aan tientallen levens, Alena ontsnapte ternauwernood aan de dood. De Oekraïense was door de frontlinie naar de in vrij Oekraïne gelegen stad Zaporizja gereisd om medicijnen in te slaan voor hulpbehoevende ouderen in bezet gebied, waar grote tekorten zijn aan medische spullen. Burgerkonvooien met hulpgoederen konden vanuit Zaporizja de afgelopen maanden relatief eenvoudig het front oversteken. Sinds de aanval van vorige week is dat verleden tijd: de doorgang is afgesloten. Voor Alena betekent het dat ze voor onbepaalde tijd is gescheiden van haar dochtertje, dat in Melitopol wordt opgevangen door een bekende. Ze zit vast in Zaporizja, dat vannacht werd getroffen door Russische raketaanvallen. De aanval van vorige vond plaats op een zogeheten filtratieplaats, op het terrein van een automarkt ten zuiden van Zaporizja:

Dit verzamelpunt werd op 30 september getroffen door de raketaanval - NOS / Maxar

Al maandenlang is de automarkt een bekend verzamelpunt voor burgerkonvooien. Om de frontlinie te mogen doorkruisen is een controle (filtratie) van alle voertuigen nodig. Russische roulette Vrijdag 30 september begon vroeg voor Alena. Om 04.00 uur stond ze op, zonder een oog dicht te hebben gedaan. "Ik kon de hele nacht niet slapen", zegt Alena. "Dat moet een voorteken zijn geweest." Op de filtratieplaats sloot ze samen met haar vader aan in een rij met auto's. "Er waren al veel mensen die de avond ervoor al waren aangekomen. Zij stonden vooraan in de rij." Op die plek, vooraan in de rij, kwam even na zevenen een raket neer. "Ik hoorde een enorme explosie en wist meteen: hier blijft het niet bij." Ze sprong direct uit haar wagen en riep naar omstanders dat ze op de grond moesten gaan liggen. "Een man bleef door de shock in stilte rechtop staan, met een baby in zijn armen." Meer explosies volgden. Ze omschrijft de situatie als een Russische roulette, waarbij willekeurig auto's om haar heen werden vernietigd door raketten. "Ik kon niets doen, behalve wachten. Ondertussen nam ik mentaal al afscheid van het leven." Ze doorstond de rakettenregen, net als de man en de baby.

Volgens het Britse ministerie van Defensie is het "vrijwel zeker" dat het konvooi werd aangevallen door Rusland, met S-3000-luchtdoelraketten. Rusland wuift, zoals altijd, alle aantijgingen weg en claimt dat Oekraïne zelf achter de aanval zat. Daar zijn geen aanwijzingen voor. In totaal vielen er 32 doden en 88 gewonden.

Met de aanval werden niet alleen tientallen levens verwoest. Ook aan de levering van medicijnen is een einde gekomen, vertelt 'Fox', die om veiligheidsredenen zijn echte naam niet bekend wil maken. Hij werkt in Melitopol als een soort schaduwapotheker. Bekenden als Alena 'smokkelen' medicijnen naar bezet gebied, die hij vervolgens rondbrengt bij hulpbehoevende ouderen en gehandicapten in de regio. Die hulpverlening moet in het diepste geheim plaatsvinden. De leiders van hulporganisaties zijn opgepakt en verjaagd, evenals lokale bestuurders, omdat ze zouden 'heulen met de vijand'. Fox probeert daarom onder de radar te blijven. "Als ze mij ontdekken, zullen ze alles afpakken en mij naar het front sturen."

De voertuigen in het konvooi waren volgeladen met spullen voor de bezette gebieden - EPA