Iraanse staatstelevisie onderbroken met protest voor vrouwen

Een uitzending van de Iraanse staatstelevisie is gisteravond onderbroken door een fragment waarin geprotesteerd werd voor vrouwenrechten. Tijdens een nieuwsuitzending verscheen enkele seconden lang een foto van geestelijk leider Ayatollah Ali Khamenei in beeld en klonk de tekst: "Vrouwen, leven, vrijheid."

Het is niet duidelijk hoe de Iraanse staatszender rond 18.00 uur lokale tijd kon worden onderbroken. Waarschijnlijk gaat het om een hackaanval. In beeld verscheen de naam van de groep Adalat Ali, wat "Ali's Gerechtigheid" betekent. Ali slaat waarschijnlijk op imam Ali, de neef van de profeet Mohammed van wie de sjiieten volgelingen zijn. Het sjiisme is de staatsgodsdienst in Iran.

Rond de afbeelding van Khamenei was ook een rode cirkel getekend, alsof een scherpschutter hem in het vizier had. Ook stonden in beeld de teksten "onze jeugd" en "sluit je bij ons aan en sta op".

Op Twitter worden fragmenten van de onderbreking gedeeld: