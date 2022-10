Op een oversteekplaats in Helmond is afgelopen nacht een gewonde fietser gevonden. De politie houdt er rekening mee dat de 17-jarige jongen is aangereden en vervolgens is achtergelaten.

Een politiewoordvoerder zegt tegen Omroep Brabant dat de jongen zich niet kan herinneren wat er gebeurd is. "Hij heeft een hersenschudding en een gebroken sleutelbeen."

De politie doet onderzoek en zoekt naar getuigen.