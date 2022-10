Verstappen haalt tweede wereldtitel binnen na chaotische ontknoping op Suzuka

De wedstrijdleiding kende echter gewoon het maximaal aantal punten toe aan de coureurs, omdat de race niet werd afgebroken, maar uiteindelijk in verkorte vorm is afgemaakt. Hierdoor neemt Verstappen voldoende afstand van Leclerc om zijn tweede wereldtitel veilig te stellen.

De verwachting was dat de coureurs hierdoor niet meer het maximaal aantal punten konden verdienen, een regel zoals we die in 2021 bij de afgebroken Grand Prix van België hebben gezien.

De wedstrijd op Suzuka werd namelijk vanwege het slechte weer na twee ronden afgebroken en pas twee uur later hervat. De race ging in verkorte vorm verder.

Na afloop van de race was het onduidelijk of het volle aantal punten zou worden uitgekeerd. Vrijwel iedereen ging ervan uit, inclusief Verstappen zelf, dat het titelfeest zou worden uitgesteld tot en met de Grand Prix van de Verenigde Staten op 23 oktober.

Leclerc finishte aanvankelijk als tweede, maar kreeg een tijdstraf van vijf seconden omdat hij onreglementair had gereden in zijn duel om de tweede plaats met Pérez.

De race werd dus aanvankelijk stilgelegd, omdat het opspattende water voor gevaarlijke situaties zorgde omdat het zicht van de coureurs nihil was.

"Het was bij de start gokken wanneer de bocht eraan zou komen", omschreef de Japanse coureur Yuki Tsunoda van AlphaTauri de situatie tegenover Viaplay.

Carlos Sainz van Ferrari en Alexander Albon van Williams waren direct het slachtoffer van het Japanse waterballet. Het tweetal schoot in de eerste ronde van het circuit en moest direct de race staken.

Incident met Gasly

Er was ook een incident met Pierre Gasly, die tot zijn eigen schrik bijna frontaal op een tegemoetkomende tractor reed. Het voertuig was op de baan verschenen om het circuit van het water te verlossen.

"Ik had mezelf kunnen vermoorden. Wat doet die tractor op het circuit? Dit is onacceptabel", reageerde de Fransman van AlphaTauri furieus op het incident. "Denk eens wat er ooit is gebeurd, dit is ongelooflijk."

Gasly verwees naar een zware crash van zijn landgenoot Jules Bianchi, die in 2014 op Suzuka tijdens de race tegen een stilstaande kraan was gereden. Bianchi zou maanden later aan zijn verwondingen overlijden.

Diverse teambazen en coureurs hebben in een reactie laten weten een onderzoek te eisen naar aanleiding van het incident met Gasly.