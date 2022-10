Terpstra rekent niet op stunt bij afscheid in Parijs-Tours: 'Rij niet hard genoeg nu'

Het thuisfront zal Terpstra zondagmiddag aan de finish in Tours opvangen. "Mijn vrouw en kinderen staan daar. Dat gaat wel even speciaal zijn."

De knoop hakte de 38-jarige Terpstra afgelopen zomer door. "Toen dacht ik: wat wil ik volgend jaar eigenlijk? Wat voor doelen heb ik nog? En die zag ik niet in het wegwielrennen, dus voor mij is het goed."

Zelf denkt hij niet dat hij als eerste en dus als winnaar over de streep zal komen. "Als ik een beetje realistisch ben, gaat het dit jaar niet gebeuren. Ik rij niet hard genoeg nu."

"De eerste keer dat je merkt dat je minder goed bent, is dat wel heel moeilijk", erkent Terpstra. "Maar nu ben ik eraan gewend. Ik ben dit seizoen ook ingegaan met het idee: alles eruit halen wat er nu nog in zit en niet vergelijken met vroeger. Als je het wel vergelijkt met je topjaren, dan zal het altijd tegenvallen en zullen het alleen maar teleurstellingen zijn."

"Dat had ik een periode, maar dit jaar juist niet", gaat hij verder. "Daardoor had ik er ook nog wel lol in dit jaar." En of hij iets gaat missen aan het leven als profwielrenner? "Ik zat net aan de lunch in een Frans restaurant en toen dacht ik wel: dit is gelukkig een van de laatste keren dat ik dit moet eten. Het waren sperzieboontjes."

Ook Langeveld neemt afscheid

Terpstra is tijdens Parijs-Tours niet de enige Nederlander die afzwaait. Ook Sebastian Langeveld hangt zijn fiets na de finish aan de wilgen. De twee hebben daar ook onderling contact over gehad. "Niki en ik gaan goed met elkaar om", aldus Langeveld.

"Twee of drie weken geleden stuurde hij me een berichtje dat hij ging stoppen. Dat gaf mij wel een extra zetje", verklaart de 37-jarige Langeveld. "Ik ben met Niki op de fiets opgegroeid. Het is alleen maar mooi dat je samen in de koers afscheid neemt."