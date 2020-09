'TikTok verkocht aan Oracle'

Het Chinese bedrijf ByteDance verkoopt videoapp TikTok aan Oracle. Dat melden verschillende Amerikaanse media op basis van bronnen. Softwarebedrijf Oracle en TikTok waren nog niet beschikbaar voor bevestiging.

Eerder vannacht maakte Microsoft bekend dat ByteDance het voorstel van dat bedrijf had afgeslagen. Details over het afketsen van die overname werden niet bekendgemaakt.

"We zijn ervan overtuigd dat ons voorstel goed was voor de TikTok-gebruikers en onze nationale veiligheid verzekerde", liet het Amerikaanse softwarebedrijf weten. "We zouden aanzienlijke veranderingen hebben doorgevoerd om de beste beveiliging, privacy, online veiligheid en bestrijding van desinformatie mogelijk te maken. We zien graag hoe de dienst zich ontwikkelt op deze belangrijke gebieden."

Druk van Trump

De Amerikaanse president Trump sommeerde ByteDance voor half september TikTok aan een Amerikaanse partij te verkopen, omdat hij ervan overtuigd is dat er makkelijk informatie over gebruikers kan worden doorgespeeld aan de Chinese overheid. ByteDance ontkent dat.

TikTok is de eerste socialemedia-app uit China met groot succes in het Westen. In Nederland telt de app zo'n 3,5 miljoen gebruikers, in Amerika 100 miljoen.