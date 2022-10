Wekdienst 9/10: Verstappen in actie in Japan • Laatste dag van Floriade

Goedemorgen! Max Verstappen kan vanochtend opnieuw wereldkampioen Formule 1 worden bij de grand prix van Japan en na een half jaar is het de laatste dag van de Floriade in Almere.

Hari heeft al sinds 2015 niet meer gewonnen en direct na afloop zei hij dat hij overweegt te stoppen. "Ik denk dat ik niks meer te bewijzen heb en alles bereikt heb. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie komst. Ik denk niet dat jullie me nog eens terugzien in de ring."

Ander nieuws uit de nacht:

Tientallen Mexicaanse scholieren op mysterieuze wijze vergiftigd: Op een middelbare school in het zuiden van het land zijn zeker 57 leerlingen vergiftigd met een onbekende stof. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht en verkeren volgens de autoriteiten in stabiele toestand. In de afgelopen twee weken werden in de deelstaat Chiapas ook al vergiftigingszaken gemeld.

Gambia start onderzoek naar dodelijke hoestsiropen uit India: Volgens de autoriteten zijn de afgelopen drie maanden 66 kinderen overleden door acuut nierfalen. Vermoedelijk gebeurde dat na het innemen van hoest- en verkoudheidssiropen. Daarin zit een te hoog gehalte aan de giftige ingrediënten di-ethyleenglycol en ethyleenglycol aangetroffen.

Roken van 'onopvallende' e-sigaretten in clubs neemt toe ondanks verbod: Uit een rondgang van de NOS blijkt dat steeds vaker e-sigaretten worden gerookt in uitgaansgelegenheden. Volgens beveiligers van horecagelegenheden is het lastig en duur om het verbod op vapen te handhaven.

En dan nog even dit:

De in de jaren 90 razend populaire Backstreet Boys treden vanavond op in Amsterdam. In 2019 was de Amerikaanse boyband voor het laatst te zien in Europa, toen werden meer dan 350.000 tickets verkocht.

Dit jaar doneert de band een deel van de kaartverkoop van hun DNA World Tour 2022 aan UNHRC, de VN vluchtelingenorganisatie. Deze bijdrage is bestemd voor de vluchtelingen uit Oekraïne en buurlanden. Het concert in de Ziggo Dome is helemaal uitverkocht.