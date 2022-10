Roken van e-sigaretten in clubs neemt toe ondanks verbod

Er worden steeds vaker e-sigaretten gerookt in uitgaansgelegenheden, hoewel het rookverbod ook voor deze sigaretten geldt. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Volgens beveiligers van horecagelegenheden is het lastig en duur om het verbod te handhaven.

"Als je de dansvloer oprent na een uitgaansavond dan zie je in groeiende mate leeggezogen wegwerp-e-sigaretten op de grond liggen", zegt de Haagse nachtburgemeester Pat Smith. "Een paar jaar terug lag er misschien een enkele, maar na de coronamaatregelen is dat flink toegenomen."

De e-sigaret of vape werd aanvankelijk verkocht als een minder ongezond alternatief voor roken. Inmiddels is duidelijk dat inhalatie evengoed kan leiden tot schade aan de luchtwegen en een verhoogde kans op kanker.

"Het is gewoon 'in', vooral onder jongeren", zegt Tom Voeten van anti-rookorganisatie Clean Air Nederland. "Het is destijds in de markt gezet als een hulpmiddel om van je verslaving af te komen, maar in de praktijk is de marketing veel meer op jongeren gericht en levert het juist verslaving op."

'Ze stoppen 'm snel in hun zak'

Marco van Velthooven, eigenaar van meerdere clubs in Hilversum, bevestigt dat er in zijn clubs stiekem e-sigaretten worden gerookt. Hij vindt dat geen groot probleem. "We spreken de mensen er gewoon op aan." Het is iets moeilijker te zien dat iemand binnen een e-sigaret rookt dan als er een echte sigaret wordt opgestoken, zegt hij. "Ze doen de vape soms snel in hun zak."

Dat de vapes zo onopvallend zijn, maakt het rookverbod moeilijk te handhaven voor beveiligers, zegt Dick Schutting van beveiligingsbedrijf H&S Horeca Security. "Ik merk het echt niet als jij met je vape meerookt met de rookmachine."

Om het rookverbod goed te handhaven, zijn volgens hem meer beveiligers nodig. "Als we controleren op vapes, moeten we een of twee extra beveiligers meenemen en dat is voor veel eigenaren van clubs te duur."