Vandaag loting EK-kwalificatie: Oranje ontloopt als groepshoofd toplanden

Door de groepswinst in de Nations League is Nederland - net als Spanje, Kroatië en Italië - automatisch groepshoofd in een kwalificatiepoule voor het EK. Dat betekent dat Oranje bij de loting in pot 1 zit en in een groep belandt die bestaat uit vijf landen.

Het WK in Qatar moet nog beginnen, maar de loting voor de kwalificatie van het EK in 2024 wacht daar niet op. Vanmiddag vanaf 12.00 uur wordt in de Festhalle in Frankfurt duidelijk tegen welke landen Oranje, onder leiding van dan bondscoach Ronald Koeman, het moet opnemen op weg naar het Europees kampioenschap in Duitsland.

De loting van de kwalificatiereeks voor het EK 2024 in Duitsland is vanaf 11.58 uur te volgen via deze livestream op NOS.nl en in de NOS-app.

De UEFA heeft bepaald dat die Final Four van de Nations League allemaal in een groep komen met vier tegenstanders, zodat zij in juni 2023 kunnen deelnemen aan de finales van de Nations League. Daardoor treft Nederland in de kwalificatie sowieso niet de voetbaldwergen Andorra, San Marino of Liechtenstein, die in pot zes zitten.

Omdat Oranje in pot 1 zit, ontloopt het naast drie van de vier Nations League-finalisten onder meer ook de toplanden Portugal en België. Wel bestaat er een kans dat Oranje bij Frankrijk of Engeland in de poule kan komen, want die zijn wegens hun matige resultaten in de Nations League in pot 2 terechtgekomen.