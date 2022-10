Noord-Korea lanceert opnieuw ballistische raketten

Noord-Korea heeft opnieuw een test uitgevoerd met ballistische raketten. Volgens Japan en Zuid-Korea werden er twee projectielen gelanceerd in oostelijke richting.

Het gaat om korteafstandsraketten, meldt het Zuid-Koreaanse leger. Ze legden ongeveer 350 kilometer af en kwamen toen in de Japanse Zee terecht, buiten de exclusieve economische zone van Japan.

De Japanse minister van Defensie noemt de raketproeven onacceptabel. Hij heeft een onderzoek gelast naar het rakettype en de plek waarvandaan ze zijn gelanceerd. Daarbij moet ook de mogelijkheid meegenomen worden dat de raketten zijn afgevuurd vanaf een onderzeeër. Zuid-Korea spreekt van een "serieuze provocatie".

Zevende rakettest in korte tijd

De raketproef van vandaag is de zevende sinds begin vorige week. Eerder deze week schoot Pyongyang een langeafstandsraket over Japans grondgebied. Het projectiel bereikte een hoogte van 1000 kilometer en kwam 3000 kilometer uit de kust in de Stille Oceaan terecht. In reactie daarop vuurden Zuid-Korea en de Verenigde Staten een salvo raketten af in zee.

Afgelopen donderdag voerde Noord-Korea ook schietoefeningen uit met gevechtsvliegtuigen langs de Zuid-Koreaanse grens. Zuid-Korea reageerde door zelf dertig straaljagers naar het grensgebied te sturen.

De Noord-Koreaanse oefeningen zouden een reactie zijn op de gezamenlijke militaire oefeningen van Zuid-Korea, Japan en de Verenigde Staten.