Gambia start onderzoek naar dodelijke hoestsiropen uit India

De politie in Gambia is een onderzoek begonnen naar de dood van tientallen kinderen, van wie de meesten stierven na acuut nierfalen. Vermoedelijk zijn de kinderen uit het West-Afrikaanse land overleden na het innemen van hoest- en verkoudheidssiropen.

Volgens de autoriteiten zijn in de afgelopen drie maanden 66 kinderen overleden als gevolg van acuut nierfalen. Afgelopen woensdag waarschuwde de Wereldgezondheidsorganistie (WHO) al voor de hoest- en verkoudheidssiropen van het Indiase bedrijf Maidan Pharmaceuticals.

In de middelen is een te hoog gehalte aan de giftige ingrediënten di-ethyleenglycol en ethyleenglycol aangetroffen. Die stoffen kunnen nadelige effecten hebben op de nieren en vooral bij kinderen zeer gevaarlijk zijn.

Onderzoek afwachten

India kondigde afgelopen week al een onderzoek aan. De Gambiaanse president Barrow beloofde eergisteren ook een diepgravend onderzoek. "De regering zal alle middelen inzetten om dit incident tot op de bodem uit te zoeken."

De Indiase farmaceut heeft in een verklaring, die aan Indiase media is gestuurd, gereageerd op de zaak. Het bedrijf zegt geschokt te zijn over de berichten in de media en zegt de resultaten van het onderzoek van de Indiase autoriteiten af te wachten.