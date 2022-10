66 kinderen in Gambia overleden door hoestsiroop; uitbraak 'onder controle'

In Gambia is het aantal kinderen dat door nierfalen is overleden, opgelopen naar 66. De uitbraak is volgens president Adama Barrow wel onder controle. De afgelopen twee weken zijn er nog maar twee slachtoffers gevallen.

Drie maanden geleden vielen de eerste slachtoffers. De kinderen zijn overleden na het innemen van een hoestsiroop die koorts kan bestrijden.

Het middel is afkomstig van het Indiase bedrijf Maidan Pharmaceuticals. Er is een te hoog gehalte van de giftige ingrediënten di-ethyleenglycol en ethyleenglycol in aangetroffen. Die stoffen kunnen nierschade veroorzaken en vooral bij kinderen zeer gevaarlijk zijn.

Ouders in Gambia rouwen en hulpverleners gaan op pad om de ziekmakende siropen bij mensen op te halen: