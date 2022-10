Ganna verpulvert op een 3D-geprinte fiets het werelduurrecord van zijn coach

Filippo Ganna heeft in het Zwitserse Grenchen het werelduurrecord verpulverd. De 26-jarige Italiaanse tijdrijder van Ineos legde een afstand af van 56,792 kilometer op de Velodrome en daarmee reikte hij ruim een kilometer verder.

Het mikpunt van Ganna was 55,548 km, de afstand die de Britse baanrenner Daniel Bigham in augustus haalde op dezelfde 250-meterbaan. Bigham scherpte met zijn afstand het record van de Belg Victor Campenaerts aan die in 2019 in Mexico in een uur 55,089 kilometer had weggetrapt.

Opmerkelijk is dat Bigham tevens de tijdritcoach van Ganna is.

Ganna begon rustig op zijn 3D-geprinte fiets, dook na twintig minuten voor het eerst onder de tussentijd van Bigham en het gat werd daarna almaar groter.