Van Gerwen staat maar één leg af aan Wright op weg naar finale World Grand Prix

Michael van Gerwen is finalist in de World Grand Prix. De als derde geplaatste Brabander won met klinkende cijfers van Peter Wright (4-0). Opvallend is dat Van Gerwen maar één leg hoefde af te staan in de hele partij. In de finale stuit Van Gerwen zondagavond op Nathan Aspinall, die verrassend de als eerste geplaatste Gerwyn Price versloeg.

Van Gerwen verkeerde al in uitstekende vorm, met eerder al overtuigende zeges op Gary Anderson, Stephen Bunting en Chris Dobey. Wright, die zich in de vorige ronde met veel moeite ontdeed van Dimitri Van den Berg, kreeg nu een ongenadig pak rammel. Was van Gerwen zo goed of Wright zo slecht? Met slechts één rake finish in twintig pogingen lukte het de Schot in elk geval niet om er een wedstrijd van te maken. Wright zakt door het ijs Hij kan natuurlijk vele malen beter, dat weten we allemaal", zei Van Gerwen in gesprek met Viaplay. "Ik denk dat Peter Wright door het ijs is gezakt. Daar moet je van profiteren op de juiste momenten." Met 63,16 procent aan rake uitgooien scoorde de Nederlander met afstand het hoogste percentage deze week. "Maar ik miste aan het eind nog een paar dubbels", plaatste Van Gerwen nog een kritische noot. Hoe dan ook, gaat hij met veel vertrouwen de finale in. "Ik denk dat ik de afgelopen dagen goed aan het spelen ben. Ik voel me hartstikke lekker."