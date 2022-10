Ook veteraan Overeem (42) te sterk voor Hari, die denkt aan einde carrière

Alistair Overeem heeft zijn debuut voor Glory opgeluisterd met een zege op Badr Hari, die het na drie ronden op punten moest afleggen tegen de 42-jarige veteraan. Direct na afloop liet Hari weten met de gedachte te spelen om te stoppen.

"Ik denk er al een tijdje aan om een einde aan mijn carrière te breien", zei Hari tegen het publiek. "Ik denk dat ik niks meer te bewijzen heb en alles bereikt heb. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie komst. Ik denk niet dat jullie me nog eens terugzien in de ring."

De 37-jarige Amsterdamse Marokkaan heeft al sinds 2015 niet meer weten te winnen. Zijn nederlaag tegen Overeem was zijn zevende op rij. Zo'n tien jaar geleden boekte Hari grote successen onder meer in de K-1 in Japan.

Overeem tegen Verhoeven

Voor Overeem wacht na de zege op Hari waarschijnlijk een titelgevecht met Rico Verhoeven. Na afloop daagde Overeem de wereldkampioen zwaargewicht uit, die aanwezig was in de Gelredome in Arnhem. De twee stonden neus aan neus in de ring, totdat Hari de microfoon pakte en zijn vermoedelijke afscheid aankondigde.