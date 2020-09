Twijfels over Robben: 'Wat nu? Hij verliest weer van zijn eigen lijf'

Studio Voetbal 13 september 2020 - NOS

De een is pas 18 jaar, de ander 36: Mohamed Ihattaren en Arjen Robben. Om verschillende redenen hoofdrolspelers bij FC Groningen-PSV zondagmiddag. In Studio Voetbal waren beiden onderwerp van gesprek. De rentree van Robben op de Nederlandse velden liep op een deceptie uit. Hij viel na een halfuur geblesseerd uit. "Robben is fantastisch, maar wat nu?", vraagt Kees Jansma zich af. "Deze blessure werpt hem terug. Hij moet weer opnieuw beginnen." "Waar ben ik aan begonnen, zal hij hebben gedacht toen hij van het veld liep", vervolgt Jansma. "Weer opladen voor een heel circus aan hersteloefeningen." Van Hooijdonk: "Hij verliest weer van zijn eigen lijf."

'Robben is fantastisch, maar wat nu?' - NOS

Is dit zelfs een reden om toch maar te stoppen? Rafael van der Vaart is optimistisch: "Ik ben ervan overtuigd dat Robben terugkomt. Honderd procent." Van der Vaart neemt het op voor Ihattaren Ihattaren was om heel andere redenen onderwerp van gesprek. Hij was gepasseerd voor de wedstrijd tegen FC Groningen. Eerder die week was de middenvelder door trainer Roger Schmidt van de training gestuurd vanwege een gebrek aan inzet. "Zijn jullie weleens van de training gestuurd op die leeftijd?", vraagt Van Hooijdonk aan Theo Janssen en Rafael van der Vaart. "Nee", zegt Janssen. "Nee", zegt Van der Vaart.

Van der Vaart verdedigt Ihattaren: 'Dacht ook dat ik over water kon lopen' - NOS

Van Hooijdonk heeft er dan ook geen begrip voor. "Hij was teleurgesteld dat hij niet had gespeeld tegen Polen en Italië, maar dan kom je terug bij PSV en ga je toewerken naar de eerste wedstrijd na lange tijd. En dan kan je je niet motiveren?" Van der Vaart neemt het op voor het talent van PSV. "Hij leert hiervan. Ik dacht op mijn twintigste ook dat ik over water kon lopen. Toen werd ik een keer op de bank gezet en dacht ik dat de hele wereld tegen me was." Janssen houdt van Diemers Op het veld viel er ook nog voldoende te genieten in de eerste speelronde van de eredivisie. Van Feyenoord-aanwinst Mark Diemers bijvoorbeeld. Tegen PEC Zwolle liet hij zien een aanwinst te zijn voor de Rotterdammers. "Hij speelt altijd tussen de linies. Daar houd ik van", zegt Theo Janssen.

'Goede spelers zoeken elkaar, Berghuis zoekt Diemers' - NOS

Van Hooijdonk: "Goede spelers zoeken elkaar op. Berghuis zocht Diemers vaak." Kijk hieronder naar de vaste rubrieken in Studio Voetbal: Eindsignaal, Korte Corner, Eredivsieweekend in vogelvlucht. Daarnaast de nieuwe rubriek Parel van het rechterrijtje.