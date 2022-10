Vroege treffer Militão bezorgt Real Madrid driepunter tegen Getafe

Overtuigend was het allemaal niet, maar Real Madrid heeft drie punten gepakt op bezoek bij Getafe. In de voorstad van Madrid was een vroege treffer genoeg voor de overwinning.

Real Madrid-coach Carlo Ancelotti deed geen beroep op Karim Benzema. De belangrijke spits kampt met lichte spierproblemen. Volgende week wacht een belangrijk duel in de Champions League met Sjachtar Donetsk.

De scoringsdrift van Benzema leek Real te missen in de wedstrijd met Getafe. Rodrygo verving Benzema. Even voor rust kreeg de Braziliaan een grote kopkans, maar doelman David Soria pareerde knap.

Aan de andere kant van het veld meldde Getafe zich in de eerste helft een keer gevaarlijk voor het doel van Andriy Lunin, die de geblesseerde Thibaut Courtois verving. De opgekomen vleugelverdediger Fabrizio Angileri gaf een gevaarlijke voorzet die net niet binnengelopen kon worden door spits Borja Mayoral.

Buitenspelgoal

In het begin van de tweede helft werd Lunin even getest, maar daarna bloedde de wedstrijd dood. In de 56ste minuut leek Rodrygo de 0-2 op het scorebord te zetten, maar de VAR zette een streep door die goal wegens buitenspel.

Op een afstandsschot van Federico Valverde na was er daarna weinig meer te beleven in het Coliseum Alfonso Pérez. Real Madrid imponeerde allesbehalve en ook Getafe werd niet meer gevaarlijk in het restant van de wedstrijd.

Door de overwinning stijgt Real even naar de koppositie in de Liga. Morgen kan FC Barcelona, dat tegen Celta de Vigo speelt, weer in punten gelijk komen.