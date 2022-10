NEC kan zege ruiken tegen Excelsior, maar speelt dan toch 'gewoon' weer gelijk

Een late treffer van Excelsior-aanvaller Lazaros Lamprou heeft NEC het zevende gelijkspel op rij opgeleverd. Door een goal van Landry Dimata en een uitstekend keepende Jasper Cillessen leek NEC te gaan winnen, maar dat lukte uiteindelijk dus toch weer niet. 1-1, 1-1, 0-0, 1-1, 0-0, 1-1 en nu dus weer 1-1. Het zijn de uitslagen van de laatste zeven duels die NEC speelde. Het is geen rijtje om blij van te worden, hoewel de Nijmegenaren er op de ranglijst met een tiende plek nog aardig voor staan. Bij NEC stond Lasse Schöne in de basis. Hij speelde het 396ste eredivisieduel in zijn carrière. Dat is een wedstrijd meer dan Jan Heintze, de Deen die jarenlang bij PSV op linksback speelde. Geen buitenlandse voetballer kwam vaker in actie in de eredivisie dan Schöne. Hij en zijn collega-middenvelders hadden in de eerste helft tegen Excelsior de controle. De Rotterdamse bezoekers lieten NEC aan de bal en wachtten zelf op een kans om uit te breken. Onverwacht VAR-moment Het leverde een tamelijk kalme openingsfase op. Ivan Marquez kreeg een kans uit een corner van Schöne, maar kopte over. Aan de overkant greep Jasper Cillessen goed in bij een kopbal van Couhaib Driouech. Hieronder zie je reacties van Marinus Dijkhuizen en Dirk Proper:

Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen vindt dat zijn ploeg bij NEC bij vlagen goed speelde. - NOS

Na iets meer dan een half uur spelen leek Elayis Tavsan de wedstrijd open te breken. Hij slalomde op prachtige wijze de zestien van Excelsior in en bood Magnus Mattsson een niet te missen kans. Een minuut na de goal wandelde scheidsrechter Sander van Eijk plots naar zijn VAR-schermpje. In de aanloop naar de goal bleek NEC-middenvelder Proper de bal met de hand te hebben aangenomen. Het was behoorlijk lang voordat Mattsson zijn doelpunt maakte, maar zonder de handsbal was de aanval anders verlopen. Van Eijk keurde de treffer af. Toch hadden de Nijmegenaren nog voor rust op voorsprong moeten komen. Oussama Tannane zette hard voor vanaf links, waarna Dimata de bal alleen hoefde binnen te lopen. Tot grote en hoorbare frustratie van het thuispubliek werkte hij de bal naast. Revanche Dimata Het spelbeeld was na de pauze niet veel anders: NEC was aan de bal en Excelsior poogde - meestal met succes - kansen tegen te voorkomen. In de 59ste minuut was het echter uitgerekend Dimata die de ban brak. De Belg, die verder ook niet in de wedstrijd zat, kopte een nieuwe voorzet van Tannane fraai binnen. Daarna was het aan Cillessen te danken dat de voorsprong niet meteen teniet werd gedaan. Driouech ontsnapte aan de aandacht van de NEC-defensie en kon alleen op de goal af. Cillessen won het vervolgens in de één-op-één en wist de bal nog net naast te werken. Het publiek schreeuwde hem daarop Oranje in ('Jasper in Oranje').

Cillessen redt NEC tegen Excelsior - Pro Shots