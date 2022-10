Georgië laat alle vluchtende Russen binnen, maar er is ook angst

Grenspost Lars is de enige grensovergang over land tussen Georgië en Rusland en ligt in een kaal, onherbergzaam gebied op duizend meter hoogte. Voor Russen die geen dure tickets kunnen betalen, is dit een van de laatste mogelijkheden om hun land te ontvluchten. Vorige week was het hier nog chaos en trokken tienduizenden jonge Russen de grens over naar Georgië. Nu is het stiller, maar nog steeds verlaten groepjes mannen opgepropt in kleine auto's het Russisch grondgebied. Hun koffers op het dak houden het maar net.

Dit is deel 8 van de serie "De Nieuwe Muur". Daarin doen Europacorrespondent Saskia Dekkers en cameraman Pieter Nijdeken voor Nieuwsuur verslag vanuit een snel veranderend Europa na 24 februari, de datum van de Russische inval in Oekraïne.

Er staan ook mannen op de uitkijk. Het zijn Eugene, Ivan en Pjotr, Russen die vorige week halsoverkop hun land verlieten. Nu de files zijn opgelost, reizen hun gezinnen na. De 36-jarige ICT-er Eugene Bashenov heeft zijn vrouw tien dagen niet gezien. "Het lijkt wel een jaar", verzucht hij. "Ik heb mijn hele bezit achtergelaten. Alles. Ook mijn huis." Hij twijfelde tot het laatste moment, maar zijn vrouw gaf hem het definitieve zetje. "Ik ben patriot. Maar door Poetin is het niet langer mijn vaderland." Hij tuurt naar de grenspost, zijn gezicht gespannen. Plotseling klinkt er een langgerekte claxon. Het is de vrouw van Pjotr. Het hele gezin staat even later minuten lang, stevig omarmd op de parkeerplaats. Ze denken niet dat ze snel terugkeren. Vanwege de mobilisatie, maar ook omdat Pjotr geen toekomst meer ziet. "Er is geen licht aan het einde van de tunnel. Dus het was nu of nooit." De onverwachte stilte aan grens is geen toeval. Het Russische persbureau Interfax meldt dat de autoriteiten hier honderdtachtig mannen hebben tegengehouden die het land wilden ontvluchten, om te ontsnappen aan mobilisatie. Ze kregen bevel om zich meteen bij het leger te melden. Eugene heeft ook gehoord dat er controles zijn. "Het is een gok. Ik hoor dat ex-militairen gewoon zijn doorgelaten. En gewone burgers worden tegengehouden. Er is geen logica, geen systeem, niets." Op het eerste gezicht lijkt hoofdstad Tbilisi niet veranderd. Maar overal hoor je Russisch en de stad wordt al 'klein Moskou' genoemd. Voor sommige Georgiërs brengen de rijkere jonge Russen geld in het laatje. Anderen zien hen als een bedreiging:

Er is in Georgië ook weerstand tegen de aanwezigheid van gevluchte Russen omdat er een 'gevaarlijke situatie' kan ontstaan. Salome Samadashvili, oud-EU-ambassadeur, zit nu voor de oppositie in het parlement. Ze roept de regering op controles in te voeren. "Wij denken dat het gevaarlijk is om hier grote aantallen Russische burgers te laten vestigen, al beweren ze dat ze het regime van Poetin ontvluchten." Ze is ongerust, zegt ze. "Het is Russische beleid om militair geweld te gebruiken om Russische burgers in de andere landen te 'beschermen'." Volgens Samadashvili loopt Georgië 'onnodig risicio.'

Quote Hoe minder Russen er achterblijven, hoe minder mensen in het leger zullen vechten, hoe minder bloed er vloeit. Eugene