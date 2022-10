Schreuder zag broos Ajax na 'enorme tik': 'Je zag het terug in ons spel'

Maar na die goede fase na rust, waarin Ajax aan de hand van Steven Berghuis inderdaad tot heel aardig voetbal kwam, zakte de ploeg weer door de ondergrens. Als Henk Veerman geen halve meter buitenspel had gestaan voor hij scoorde, was het 3-3 geworden.

Dat vond Schreuder vrij aardig uitpakken. "We maken twee goede doelpunten - want de aanval voor de penalty was ook goed - en na de rust was het een half uur uitstekend. Dat is het Ajax dat we willen zien, dominant en met veel kansen die werden gecreëerd."

"Dat is de fase waarin we nu zitten", zegt Schreuder erover. "Drie weken geleden was alles nog in orde, maar daarna hebben we een paar tikken gehad en afgelopen week een enorme tik. Dat zag je ook terug in ons spel en het duurde even voor we in ons ritme zaten. Maar wat er daarna na de 1-3 gebeurde, is gewoon niet goed."

Het debacle van dinsdag had dus zijn weerslag op de spelers van Ajax. Maar hoe was Schreuder zelf met die dreun omgegaan? "We hebben veel met elkaar gesproken en samen gekeken hoe we er mee om moesten springen. Uiteindelijk was Napoli ook gewoon beter."

Schreuder zegt niet wakker te hebben gelegen van alle kritiek en reacties die op de nederlaag volgden. "Dat is iets van buiten mij, dat doet mij echt helemaal niets. We zijn niet zo goed als iedereen ons drie weken geleden vond en we zijn ook niet zo slecht als mensen ons nu vinden."

Coachende Tadic

Aanvoerder Tadic, die vanaf elf meter zijn eerste goal van het seizoen maakte, werd na een uur spelen gewisseld. Vanaf de reservebank was Tadic dominant aanwezig met zijn coaching.