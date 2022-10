Emmen blijft kwakkelen en kan ook niet winnen van Sparta

Snel na rust was er opeens een vlot lopende aanval bij Emmen en die leverde de 1-1 op. De compleet vrijstaande Ole Romeny was het eindstation. Hij kon de gelijkmaker binnentikken.

Emmen had geen antwoord op de tegengoal en creëerde weinig kansen. Diemers was nog het dichtst bij de gelijkmaker in de eerste helft, maar zijn inzet miste kracht en rolde net naast het doel.

De beginfase was rommelig en slordig van beide ploegen. Toch viel er een kans te noteren. Een schot van Mark Diemers werd onderweg aangeraakt door een Spartaan, maar doelman Nick Olij was alert en bracht redding.

Emmen had vervolgens even de overhand in de wedstrijd, maar Sparta herpakte zich. Na een tweede gele kaart voor Emmen-speler Miguel Araujo, na een harde tackle op Arno Verschueren, was het net als voor rust weer eenrichtingsverkeer.

Van Crooij dacht in de 79ste minuut al het winnende doelpunt te maken, maar die werd afgekeurd wegens buitenspel. Drie minuten later was het alsnog raak voor Sparta. Bart Vriends kopte de bal langs doelman Eric Oelschlägel.

Nadat ook een doelpunt van Emmen werd afgekeurd, besliste Mario Engels de wedstrijd door de 3-1 te maken.