Brandstoftekort bij Franse tankstations door staking raffinaderijen

Een op de vijf Franse tankstations heeft problemen met de aanvoer van brandstof door een staking bij meerdere raffinaderijen in het land. Chauffeurs staan daardoor soms uren in de rij op plekken waar nog wel lpg, benzine of diesel te krijgen is. Vooral in en rond Parijs kampen veel tankstations met tekorten, maar ook in het zuiden ontstaan nu problemen.

Medewerkers van twee raffinaderijen en opslagplekken van TotalEnergies hebben na een oproep van de vakbond het werk grotendeels neergelegd. Ze eisen meer salaris. Bij raffinaderijen van de Amerikaanse oliegigant Esso-ExxonMobil wordt al sinds eind september ook actie gevoerd,

Eerder vandaag zei de Franse minister van Milieu dat er geen beperking zouden komen op het gebruik van brandstof. Die blijkt er nu wel te zijn, onder meer in Vaucluse. Automobilisten mogen daar maximaal 30 liter tanken, vrachtwagenchauffeurs 120 liter. Daarnaast is er een verbod op het vullen van jerrycans.

In Val-d'Oise en Seine-Saint-Denis, departementen rondom Parijs, is het ook verboden om jerrycans te vullen. Bestuurders kregen namelijk ruzie omdat ze zagen dat anderen brandstof hamsterden. In sommige gevallen moest de politie ingrijpen.

Niet van plan staking te beëindigen

"Er moet zo snel mogelijk een oplossing worden gevonden", zei de minister van Energie vandaag in de richting van de stakende werknemers en hun werkgevers. Volgens hem doet de regering zijn uiterste best om het probleem op te lossen.

Persbureau Reuters heeft berekend dat de Franse brandstofproductie met meer dan de helft is afgenomen door de stakingen. Het aantal tankstations met een tekort aan benzine en diesel loopt daardoor met de dag op.

De vakbond is echter niet van plan om de stakingen te beëindigen, omdat er volgens hen geen goed voorstel komt vanuit de oliebedrijven. Waarschijnlijk gaan de partijen maandag met elkaar rond de tafel.

De Franse vakbond voor zorgmedewerkers luidt intussen de noodklop over de brandstoftekorten. De bond vreest dat een deel van het zorgpersoneel straks niet meer naar het werk kan komen omdat ze niet kunnen tanken. Patiënten en cliënten worden daar de dupe van.